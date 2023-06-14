Президент: красный режим задержался и по-прежнему заставляет людей страдать

Отмечая День скорби и надежды, президент Гитанас Науседа говорит, что Европа должна противостоять не только нацистскому, но и красному путинскому тоталитаризму. В противном случае, подчеркивает глава государства, трагические уроки прошлого будут повторяться, а на кремлевском режиме не будет "поставлен крест".

"Сегодня Европа должна осознать, что тоталитаризм бывает двух разновидностей. Если во всей Европе мы четко видим, что нацистская сторона терроризма или тоталитаризма обречена, то гидра красного террора или так называемого сталинского, путинского тоталитаризма – к сожалению, ее голова еще не отрублена", – заявил Г. Науседа журналистам в Сейме в среду после памятного мероприятия по случаю Дня скорби и надежды и Дня оккупации и геноцида.

"И сегодня мы видим в некоторых западноевропейских городах памятники с цитатами Сталина. Это означает, что нам еще предстоит сильно поработать в плане исторической памяти, чтобы Европа — не только наши регионы, которые пострадали непосредственно, но и вся Европа — установила очень четкое отношение к обеим разновидностям тоталитаризма", – заверил лидер площади Даукантаса, подчеркнув, что человечество должно извлечь необходимые уроки из ссылок, проводившихся сталинским режимом в прошлом.

Президент выразил сожаление, что трагическая история имеет свойство повторяться и отражается в российской войне против Украины.

"Говорят, что забытая, невыученная плохая, трагическая история имеет свойство повторяться. Сегодня, к сожалению, приходится констатировать, что этот режим красного террора задержался и по-прежнему заставляет людей страдать, можно сказать, в течение ста лет", – сказал Г. Науседа.

Поэтому, подчеркнул он, московский террор не будет остановлен без победы Киева над оккупантами.

"Наверное, пока Украина не добьется окончательной победы, мы не сможем сказать, что на этом режиме действительно поставлен крест", – заявил президент.

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