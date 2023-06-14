Вильнюсец интересовался, где в городе разрешается загорать

В редакцию Lrytas.lt обратился читатель из Вильнюса, которого интересовал действующий в городе порядок.

"Итак, перед тем как задать вопрос, хочу поделиться увиденным. Я часто хожу через район Жверинас. Недалеко от пешеходного моста, ведущего в парк Вингис, есть большая поляна, которая стала центром притяжения для отдыхающих горожан.

В теплое время года жители здесь часто загорают. Приходят как поодиночке, так и компаниями. Солнечные ванны принимают как люди старшего возраста, так и молодежь.

Меня эта картина в престижном районе города несколько удивляет. Тем более, что там часто собирается молодежь, дети – нередко приходят воспитанники детских садов и школ.

В том месте я не видел знака "пляж", да и не похожа поляна на пляж. Около моря или на пляже в Валакампяй загорающие никого не удивляют. А вот в центре города такая картина непривычна, а кого-то может заставить почувствовать себя неловко.

Я хотел узнать, можно ли загорать, где тебе вздумается? Неужели никто не может наказать или хотя бы призвать к порядку за то, что горожане полуголые загорают на полянах, в парках? В конце концов, загорают же люди и у Белого моста, хотя там нет знака "пляж".

***

Представитель Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал, что нет законов и других законодательных актов, запрещающих загорать в общественных местах.

"В общественных местах запрещено раздеваться догола – за это грозит штраф до 240 евро.

Кроме того, нет знака, обозначающего место для загорания. Знаки "пляж" обозначают места для купания, где можно безопасно купаться", – заметил представитель муниципалитета.

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