Торговые центры в Литве кризиса не ощущают, но жители чаще пользуются акциями

"Охота" на покупателей одними акциями не ограничивается, а торговые центры не ощущают нехватки покупателей. Об этом рассказали журналисты LNK.

"Поведение клиентов не изменилось, если сравнивать с поздней осенью и зимой. Они на самом деле экономят, больше покупают во время акций. 27% жителей покупают продукты только во время акции", – сказала представитель Iki Вайда Будрене.

Торговые сети считают, что их спасают скидки, но статистика этого не отражает. В апреле оборот был на 7% меньше, чем год назад в то же время.

"Что касается мая, то, я бы сказал, покупательная способность выросла. Статистика сообщает, что она снизилась. Что-то здесь не так", – сказал LNK глава Norfа Дайнюс Дундулис.

На снижение потребления предприниматели пока не жалуются, неплохо смотрятся и заработки. По данным Центра реестра, в прошлом году 3/4 торговых сетей увеличили чистую прибыль.

Прибыль Norfа выросла на 9%, до почти 16 млн., Iki - на 7%, до 9 млн., Maximа - на 4,5%, до 88,5 млн. евро, Lidl свои данные не предоставил, а Rimi понес убытки.

"Прошлый год был сложным. И из-за начала войны в Украине, и из-за огромной инфляции, и из-за высоких цен на энергоресурсы, газ, и из-за роста минимальной зарплаты. все это сказалось и на наших результатах", – сказал глава Rimi Вайдас Лукошявичюс.

"В целом сам процент прибыли снизился. В позапрошлом году он был 2,45%, а в прошлом – 2,3%. Немного, но снизился", – сказал глава Norfа Дундулис.

"Основная причина – больше клиентов. В нашу сеть Iki пришло больше клиентов. Почему? Потому что мы объявляли большие и агрессивные акции", – сказала Будрене.

По словам экономиста Сигитаса Бесагирскаса, прибыл растет и из-за высокой инфляции. Молоко и молочные продукты за год подорожали на 50%, хлеб на 40%.

Экономисты считают, что этот год будет переломным для торговцев: из -за снижения потребления прибыль будет меньше, чем год назад.

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