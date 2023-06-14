Эфир Delfi: Украина, Литва и НАТО — ожидания, подрыв Каховской ГЭС и позиция США, сдерживание России

В Брюсселе завтра начинается встреча министров обороны НАТО в преддверии саммита в Вильнюсе. О повестке встречи и ожиданиях Литвы и Украины из Брюсселя рассказывает наша коллега Анжела Бубеляк. Тему саммита НАТО продолжим в интервью с заместителем главы Офиса президента Украины Игорем Жовквой.

Во второй части программы — интервью со старшим политическим советником Хельсинкской комиссии США. Это независимое правительственное агентство, которое было создано для мониторинга соблюдения Хельсинкских соглашений и других обязательств ОБСЕ. Он также известен своим микроблогом в Твиттере, в котором он пишет о внешней политике США, в частности, об Украине.

В интервью Delfi он рассказал о том, почему США не признали ответственность России за подрыв Каховской ГЭС, повлияет ли наступление ВСУ на вступление Украины в НАТО и о сдерживании России, чтобы она не вторглась в страны Балтии.

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