Жительница Паневежиса возмущена увиденным в городском парке

В редакцию портала jp.lt обратилась читательница Инга (настоящее имя редакции известно), которая сообщила о том, что в выходные в паневежском парке Культуры и отдыха женщина нарушила общественный порядок. Нарушительница загорала в неположенном месте, рядом с детской площадкой. Это вызвало возмущение у родителей, которые были с детьми на площадке.

"В воскресенье мы с подругой и детьми ходили на детскую площадку. Сюда пришла неприлично одетая женщина. Но не это нас возмутило, мы заметили, что она стала раздеваться, спустила бретельки блузки, расстелила плед, сделала из шорт "стринги" и стала загорать. И это рядом с детской площадкой. Люди смотрели на нее, у мужчин, наверное, были разные мысли. Это не место для загара! Это парк, место для семей, для детей", – писала читательница портала.

Представитель Паневежского муниципалитета Тадас Мартинайтис сказал, что такими нарушителями муниципалитет не занимается.

"Мы за этим не следим, но это нарушение общественного порядка, поэтому, если вы такое увидели - смело звоните по номеру 112 и вызывайте полицию, они должны зафиксировать нарушение и наказать за мелкое хулиганство", – сказал он, напомнив, что в Паневежисе есть два официальных пляжа.

"Это пляж около водохранилища около Ekranаs и место отдыха около Пинявы. Там проверяют и качество воды, следят за окружением, есть раздевалки", – сказал Мартинайтис, напомнив, что нудистского пляжа в городе нет, значит, в обнаженном виде загорать нельзя.

Представитель полиции Паневежского округа Одета Юкнюте сказала, что на фото, которая прислала читательница портала, она не видит никаких признаков нарушения порядка.

"На фото мы не видим признаков нарушения общественного порядка", – заметила она.

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