Служба занятости: интеграция украинцев смягчила дефицит рабочей силы

Служба занятости сообщает, что в настоящее время в Литве по трудовым договорам работает 25,6 тыс. украинцев. За полтора года они заполнили вакансии недостающих профессий, где ощущается высокая нехватка сотрудников.

Сейчас из 9,9 тыс. зарегистрированных на платформе Службы занятости вакансий на 2,6 тыс. позиций работодатели приняли бы и украинцев.

Больше всего прибывших граждан Украины без господдержки трудоустроили PKC Group в Литве, Manvesta, Elixus, Rimi Lietuva, AQ Wiring Systems, Biovela – Utenos mėsa, Premier Restaurants, Costo, Marino grupė, Baltic Transline Transport.

По словам специалистов, решить проблему нехватки кадров помогает интеграция украинцев в рынок труда.

"Это амортизирует неудовлетворенную потребность в рабочей силе, особенно в сфере услуг по размещению и питанию, производстве, строительстве, оптовой и розничной торговле", - сказала советник Отдела организации реализации мер Службы занятости Бригита Блавашчюнене.

Ускорить интеграцию украинцев в рынок труда помогают меры по трудоустройству – в случае субсидируемого трудоустройства работодателю компенсируется заработная плата.

"Эта целевая поддержка связывает работодателей и работников – при обновлении или приобретении навыков на конкретных рабочих местах люди быстрее адаптируются, а компании быстрее находят сотрудников", - подчеркнула Б. Блавашчюнене.

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