Сейм одобрил поправки в законы, усиливающие контроль за загрязнением автотранспорта

Во вторник после внесения Сейм одобрил поправки в законы, в которых предлагается усилить контроль за загрязнением на дорогах, снизить негативное влияние автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье. Ожидается, что указанные изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.

После вступления поправок к законам в силу сотрудникам Департамента охраны окружающей среды и Литовской администрации транспортной безопасности будут предоставлены дополнительные полномочия по ограничению участия в движении не соответствующих требованиям по загрязнению легковых автомобилей, автобусов, грузовых автомобилей (классы М1, М2, М3, N1, N2, N3).

Также будут созданы правовые условия для того, чтобы Литовская администрация транспортной безопасности в список недостатков добавляла нарушения требований по загрязнению транспортных средств, в случае обнаружения которых документы обязательного технического осмотра становятся недействительными.

Сотрудники Департамента охраны окружающей среды будут иметь право самостоятельно, без участия специалистов Агентства по охране окружающей среды и сотрудников полиции, останавливать на дорогах транспортные средства указанных классов и проверять, соответствуют ли количества выбрасываемых в окружающую среду загрязняющих веществ и др. параметры загрязнения требованиям, а в случае их несоответствия аннулировать действие документов обязательного технического осмотра в соответствии с действующим порядком, установленным Литовской администрацией транспортной безопасности, отмечается в сообщении.

Сотрудники Литовской администрации транспортной безопасности смогут дополнительно останавливать транспортные средства класса М1 и N1 (легкие пассажирские и легкогрузовые), проверять соответствие их выбросов в окружающую среду требованиям и, в случае их несоответствия, аннулировать действие документов обязательного технического осмотра.

По данным Литовской ассоциации предприятий технического осмотра "Transeksta", в 2022 году около 50 проц. автотранспортных средств не прошли обязательный технический осмотр с первого раза. Около 10 проц. из 777,3 тыс. автомобилей классов М1 и Н1 не прошли технический осмотр с первого раза из-за несоблюдения требований по загрязнению окружающей среды – выявлено чрезмерная дымность или количество монооксида углерода, утечка эксплуатационных жидкостей

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!