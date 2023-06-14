В День скорби и надежды в Литве и Страсбурге поминают жертв депортаций

В среду, по случаю Дня скорби и надежды, в литовских городах и в Европарламенте в Страсбурге Союз стрелков Литвы зачитает имена и фамилии разбросанных по Сибири и другим местам ссыльных, которые боролись за свободу.

"Мы не можем о них забывать. Живых свидетелей тех событий становится все меньше, а историческая память должна быть живой – надо напоминать о ссылках и депортированных, об основании Саюдиса, 13 Января, других важных для Литвы датах, и вживую рассказывать об их значении", - убежден командир Союза стрелков Литвы полковник-лейтенант Линас Идзелис.

"Истории депортации жителей Литвы трагичны, и никто не хотел бы пережить это снова. Мы обязаны уважать наших депортированных, помнить их судьбы, поэтому лично для меня очень важно зачитать их имена в День скорби и надежды. Я счастлива, что могу сделать это в Европейском Парламенте в этом году – вся Европа, весь мир должны знать о нашем болезненном прошлом", – сказала молодой стрелок 7-ого отряда стрелков ВКЛ Кястутиса Манте Йомантайте.

Впервые в истории, в среду в Страсбурге Европарламент официально отметит массовые депортации из Центральной и Восточной Европы, осуществленные Советским Союзом.

Президент Европарламента Роберта Метсола начнет официальное мероприятие во дворце Европарламента, имена и фамилии депортированных из Литвы, Латвии, Эстонии, Украины и других стран зачитают как официальные лица, так и все желающие.

В это время в Литве будет объявлена всеобщая минута молчания, присоединиться к которой могут все желающие.

14 июня 1941 года Советский Союз начал массовую депортацию жителей Литвы в Сибирь. Период советских репрессий был крайне беспощаден к литовскому населению – за 11 лет из Литвы было депортировано более 130 тыс. человек, в концлагерях было заключено около 150 тыс. литовцев.

Ставшая традиционной акция чтения имен ссыльных, 14 июня, в День скорби и надежды, проводится в этом году уже в восьмой раз. Гражданская акция "Память не изгнать" заменяет инициативу, известную до сих пор под названием "Произнеси, услышь, сохрани".

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