В центре Вильнюса VW врезался в стену около поликлиники, водителю потребовалась помощь

В среду рано утром в центре Вильнюса, на ул. Пилимо произошло ДТП. Пострадал человек.

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что в 7.25 ч. поступило сообщение о том, что автомобиль врезался в стену. Звонивший сообщил, что, возможно, водитель зажат в автомобиле.

К счастью, пострадавший не был зажать. Пожарные-спасатели передали его в руки врачей.

По данным полиции, в стенку врезался автомобиль VW. Подозревают, что причина ДТП - проблемы со здоровьем у водителя.

Очевидцы рассказали, что удар в стену был очень сильным.

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