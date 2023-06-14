Больничная касса: какие профилактические программы и обследования проводят бесплатно

За профилактический медосмотр, а также за другие необходимые обследования, назначенные врачом, застрахованным платить не надо, напоминает Больничная касса.

В настоящее время для застрахованных лиц в рамках пяти профилактических программ бесплатно проводятся различные обследования. Как указывает Больничная касса, при проверке на сердечно-сосудистые заболевания проводят липидограмму, электрокардиограмму, анализы на глюкозу, уровень креатинина, при проверке на рак молочной железы – маммографию, на рак шейки матки – цитологический мазок, анализы на вирус папилломы человека, на рак простаты – тест на концентрацию простатспецифического антигена в крови, на рак толстой кишки – тест на скрытое кровотечение и др.

"Независимо от возраста всем застрахованным лицам в установленном порядке должны выполняться и за счет государства оплачиваться все анализы, которые назначает врач, учитывая состояние здоровья пациента, жалобы, диагноз, стадию заболевания, применяемое лечение", – сказала советник Отдел обслуживания жителей Вильнюсской территориальной больничной кассы Вайда Бярнотене.

По ее словам, все обследования и лечебные мероприятия, проводимые в отношении пациента, оплачиваются за счет средств Фонда обязательного страхования здоровья, если: лицо застраховано обязательным страхованием здоровья; с учетом состояния здоровья анализы назначает семейный врач или врач-специалист; пациент обращается для назначенных анализов или процедур по направлению врача; пациент обращается в любое медицинское учреждение в стране (государственное или частное), заключившее договор с больничной кассой на услугу, указанную в направлении.

Больничная касса обращает внимание на то, что при обращении к своему семейному врачу бесплатно один раз в год все застрахованные взрослые пациенты профилактически должны получать следующее:

измеряется артериальное давление, вес, рост;

электрокардиограмма;

определяется уровень холестерина в крови;

осмотр полости рта;

женщинам – осмотр и пальпация молочных желез;

для женщин от 20 лет – гинекологический осмотр, при показаниях – цитологическое исследование.

Кроме того, всем застрахованным взрослым каждые два года профилактически должен проводиться общий анализ крови, в зависимости от возраста каждые 1 или 2 года проверяться слух, измеряться глазное давление, при каждом профилактическом осмотре должна проводиться пальпация периферических лимфатических узлов.

Лицам старше 65 лет дополнительно ежегодно должна проводиться проверка остроты зрения и общий анализ мочи, анализ уровня глюкозы в крови, для молодых взрослых – раз в 2 года.

В сообщении напоминают, что по программам профилактики заболеваний обследуются следующие возрастные группы риска: на сердечно-сосудистые заболевания – 40-60 лет (включительно) мужчины и женщины каждые 1, 2 или 4 года, на рак шейки матки – 25-59 лет (включительно) женщинам каждые 3 или 5 лет, на рак молочной железы – 50-69 лет (включительно) женщинам каждые 2 года, на рак простаты – 50-69 лет (с 45 лет, если этим заболеванием болел отец или братья) с частотой, определяемой врача, на рак толстой кишки – 50-74 лет (включительно) мужчины и женщины каждые 2 года.

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