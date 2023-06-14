Очереди на границе и опасность литовцев не останавливают: жители рассказывают, почему едут в Беларусь

В апреле прошлого года Беларусь объявила о введении безвизового режима для граждан ЕС, после чего вырос поток людей, которые ездят в эту страну из Литвы. В этом году литовцы стали чаще ездить и в Россию. Жителей Литвы не останавливают ни очереди на границе, ни возможные опасности - одни едут за продуктами, другие за лекарствами, алкоголем и сигаретами, третьи за горючим, а некоторые развлекаться или даже на лечение.

По данным Государственной службы охраны госграницы, за первые 5 месяцев этого года в Беларусь ездило на в два раза больше литовцев, чем год назад за то же время. Соответственно 164 379 и 84 859.

В месяц едут в среднем по 30 000 человек. Пик был в июле прошлого года - 56 000.

В Россию также выезжает почти в два раза больше жителей: в прошлом году за 5 месяцев 8775, а в этом – 15 509. В Россию чаще стали ездить после того как сняли ограничения связанные с пандемией.

Delfi интересовался, чем литовцев привлекают эти страны. В группах на фейсбуке путешественники делятся своим опытом и рекомендациями. Есть и любопытные, которые в этом году в первый раз планируют посетить Беларусь.

Людей не пугают и очереди на границе (приходится ждать по 10-20 часов). Есть те, кто ездит на своем автомобиле и те, кто едет на автобусе.

Люди пишут, что автобусом ехать быстрее и дешевле, не придется так долго стоять на границе.

Ежедневно из Вильнюса в Минск едет 15-17 автобусов. Например, 9 июня с Вильнюсского вокзала первый автобус Eurolines (компания Toks) выехал в 6 ч., а потом каждый час едут другие.

После обеда едут и белорусские автобусы Minsktrans (9 июня их было 6). Цены на билеты колеблются в пределах 29–33 евро, продолжительность поездки – 5 ч.

Одни литовцы едут в Беларусь за дешевым горючим, а другие - развлекаться и лечиться.

"Мы еще ни разу не были в Беларуси. Хотим поехать летом. Едем из Шяуляя. Куда можно съездить недалеко от границы? Что посмотреть? О Беларуси мы ничего не знаем. Решили съездить в соседнюю страну, что-то красивое увидеть. Поедем с детьми 1 год, 9 лет и 14 лет. Может, кто-то может посоветовать, куда ехать, что увидеть?", – спрашивала на фейсбуке женщина.

Ей рекомендовали поехать в Минск: зоопарк, дельфинарий, парк аттракционов, "детям понравится и все дешево".

Другие рекомендуют белорусские санатории: "Цены с 28 евро в сутки с питанием, процедурами. Езжу каждый год уже 19 лет".

Есть люди, которые интересуются, где дешевле "лечить зубы" или ставить имплантаты. Некоторые утверждают, что эти услуги в Беларуси в 3 раза дешевле, чем в Литве.

Многие интересуются лекарствами и просят привезти антибиотики.

Есть люди, которых интересует более дешевое горючее, алкоголь, сигареты, теплицы.

Еще часть людей ездит в Беларусь к родственникам и друзьям.

Надо помнить, что из Беларуси жители Литвы не могут привезти полные багажники еды, как из Польши. В Литву из Беларуси нельзя ввозить больше 40 шт сигарет, 40 шт нагреваемого табака, 20 мл жидкости для электронных сигарет. Ограничено и количество алкоголя: крепких спиртных напитков не больше 1 л, более слабых (до 22%) – 2 л, вина – 4 л, пива – 16 л.

Представитель СОГГ Гедрюс Мишутис сказал, что бывают случаи злоупотребления, когда пытаются провезти больше продуктов, чем допускается. За это грозит административная ответственность.

По его словам, сейчас массово за горючим для перепродажи в Литве уже не ездят, поскольку люди считают время - долго надо стоять на границе с обеих сторон.

Мишутис объяснил время ожидания на границе тем, что вырос поток и ужесточена проверка.

"Когда едешь из Беларуси, многое зависит от действий соседей. Например, во вторник в 8 ч. в Медининкай вообще не было очереди легковых автомобилей, а за минувшие сутки выехали 250. В Шумскасе и Шальчининкае тоже было по 5 автомобилей, а в Райгардасе стояли 48, время ожидания - 2,5 ч.", – сказал собеседник.

Департамент госбезопасности не раз предупреждал об опасностях, которые ждут в Беларуси, но литовцев это не пугает.

"Едут взрослые люди, которые точно знают, что происходит в Беларуси, слышат, как там относятся к Литве и ЕС, видят врагов и угрозы. Еще значительный поток пропаганды о нашей службе, Литве и ЕС. Люди, когда едут, это оценивают и, видно, думают, что они никому в Беларуси неинтересны, просто поедут, купят, что надо, вылечат зубы и вернутся. Но их проверяют те же пограничники, которые проводят нелегальных мигрантов, в Литву, Латвию и Польшу, запугивая гонят их в другие страны, портят физический барьер. Та же служба работает и на КПП", – напомнил Мишутис.

Он напомнил, что Беларусь с 1 июня усилила проверки – иногда проверяют не только паспорт, но и телефон, задают разные вопросы.

Мишутис сказал, что на автомобилях обычно ездят люди из близлежащих городов и районов, а на автобусах - со всей Литвы.

Однако он заметил, что из Беларуси в Литву едет больше людей, чем из Литвы в Беларусь. Белорусы едут в Ikea и Akropolis. Они едут за покупками, через литовские аэропорты могут лететь в другие страны.

По данным представителя СОГГ, в сутки в Литву приезжает 3000-4000 человек и столько же уезжает.

Безвизовый режим для граждан Литвы, Латвии и Польши Беларусь продлила до конца 2023 года. В конце 2022 г. Минск сообщал, что к ним приезжали 370 000 граждан ЕС, больше 70% - литовцы, около 20% - латыши и 10% - поляки.

По данным СОГГ, в прошлом году граждане Литвы выезжали в Беларусь больше 365 000 раз.

МИД Литвы рекомендует гражданам не ездить в Беларусь.

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