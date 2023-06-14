В Литву снова идет жара: воздух прогреется до 29 градусов

В среду днем над странами Балтии установится антициклон.

На севере и на западе страны облачность будет ниже, а на юге и на востоке - выше. На юге местами возможны небольшие дожди. Во второй половине дня будет 24-28, в Дзукии и Сувалкии 23 градуса тепла.

В четверг на юге возможны кратковременные дожди с грозами. Ночью усилится ветер. Ночь будет теплой - 11-16 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 22-27, на севере местами до 29 градусов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!