В президентском рейтинге значительные перемены: снизилась поддержка у Шимоните

В новейшем президентском рейтинге – проявились результаты скандала в правительстве. Шансы одного возможного кандидата растут. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу Delfi компанией Spinter tyrimai 19–26 мая.

На первой строке рейтинга остается действующий президент Гитанас Науседа. За него голосовали бы 22,6% участников опроса в апреле, в мае – 20,7%.

На втором месте - адвокат Игнас Вегеле с результатом 7,3% в апреле и 10,3% в мае.

Больше всего изменилась поддержка Ингриды Шимоните. Портал Delfi писал о том, что правительство сотрясает скандал, связанный с чеками (многие члены правительства работали в горсоветах и тратили деньги на канцелярские расходы, нарушая этику).

В апреле за Шимоните голосовали 11,2%, а в мае всего 7,3% участника опроса (на 3,9% меньше, это больше допустимой погрешности).

На четвертом месте – европарламентарий, глава социал-демократов Литвы Вилия Блинкявичюте. В апреле за нее голосовали бы 6,6%, а в мае – 6,4% респондентов.

Далее идет общественный деятель Андрюс Тапинас. За него в апреле голосовали 4,2%, а в мае 5,5% участников опроса.

На шестом месте – министр обороны страны Арвидас Анушаускас (соответственно 4,6% и 4,8% голосов).

На седьмом месте глава демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис (4,1% и 3,3%).

Далее идет спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен. В апреле за нее голосовали бы 2,7%, а в мае - 2,9% респондентов.

На последнем месте лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис - 3% и 2,4%.

В списке были Аурелиюс Верига, Ремигиюс Шимашюс, Аушра Малдейкене, Вальдемар Томашевский, Пятрас Гражулис, Габриэлюс Ландсбергис и Ремигиюс Жемайтайтис, но они набрали меньше 2% голосов.

За другого кандидата в апреле голосовали бы 12,7% респондентов, а в мае – 11%.

5,9% в апреле не голосовали бы вообще, в мае таких было 9%.

Еще 15,1% в апреле и 16,4% в мае не знали, за кого голосовать.

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