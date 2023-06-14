Ландсбергис об отказе от русской культуры: наверное, это неизбежно

Россия придерживается кровавой политики, поэтому все чаще литовцев призывают продемонстрировать свою позицию и отказаться от русской культуры. Может, вся Литва не перестанет ругаться по-русски, но в школах могут отказаться от русской литературы и музыки, а в театрах – от русских пьес, опер, балетов. Эта идея не удивляет профессора Витаутаса Ландсбергиса. В беседе с блогером Ауримасом Камантаускасом он сказал, что это может быть неизбежным.

"Возможно, это неизбежно, ведь официальные власти России сделали все, чтобы Россия стала такой отталкивающей. Сами россияне не смогли сделать выбор: вот, они выглядят отталкивающе, а мы с ними не согласны. В России нет движения, которое сказало бы "мы не согласны". Есть движение несогласных, но это не массовое явление", – сказал Ландсбергис.

На вопрос, чем отличается гражданское общество в России, Беларуси, Украине и Литве, профессор ответил, что в России нет гражданского общества вообще.

"Разница очень велика. В России нет гражданского общества или же оно есть (бывают большие митинги, протесты, волнения), но тираны у власти его подавляют. Нет такой свободы духа, которая не сдалась бы.

prof. Vytautas Landsbergis ir Aurimas Kamantauskas (Gabrieliaus Jauniškio nuotr.)

Если тирания пугает, демонстрирует жестокость, насилие, она господствует. В России именно так. Похожая модель в Беларуси. Местный тиран в Минске вряд ли чем-то лучше, только что он несамостоятельный – ему дают полномочия в Москве. А если он ведет себя не так, как хотелось бы начальнику Москвы, тогда он страдает. Если ему надоест, этот начальник может кое-чем угостить. Тогда минский тиран заболевает. Сейчас все гадают, чем болен он, и сколько ему осталось жить... Что касается гражданского общества в Украине, во-первых, украинцы сейчас не хотят, чтобы в их страну вернулась тирания. Они жертвуют множеством жизней и верят, что это важно и значимо. Они хоронят своих друзей, но радуются получению нового оружия. Это огромная разница между украинским и литовским гражданским обществом", – заметил профессор.

Он заметил, что литовскому гражданскому обществу важно в данный момент не допустить внутренней враждебности.

prof. Vytautas Landsbergis ir Aurimas Kamantauskas (Gabrieliaus Jauniškio nuotr.)

"Если бы в Литве началась война, было бы немало воли к сопротивлению. Снова был бы террор, может, защитников Литвы снова с пренебрежением выбрасывали бы на площади, как это практиковалось. Чтобы этого не было, надо остановить распространение зла, его влияния. А первое зло - враждебность внутри. Когда в обществе разлад, враг знает, что можно подлить масла в огонь, злить, клеветать", – сказал Ландсбергис.

Профессор заметил, что идущие к власти часто забывают, что идут служить, а не править.

"Во мне еще жив идеализм Саюдиса, я думаю, что приход к власти - это приход к служению, а не правлению. Можно быть у власти и не пользоваться ею. Разве Адамкус построил дворец? Разве Грибаускайте построила дворец? На весь мир идет слава о дворцах Путина и Януковича. Вот и разница между тиранией и демократией", – сказал он.

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