Начато расследование в связи со смертью ребенка 13-летней матери

12 июня в Паневежском районе в доме у опекунов скончался 3-месячный младенец. Начато расследование для выяснения причин смерти ребенка. Этого младенца весной родила 13-летняя девочка. Напомним, что она является пострадавшей в расследовании по 4 ч. 149 ст. УК ЛР (изнасилование малолетнего лица).

Сообщается, что оба расследования курирует Паневежская прокуратура, прокурор Вайда Баранаускене, расследование проводят полицейские ГКП Паневежского округа.

Расследование в связи с возможным изнасилованием малолетнего лица было начато в конце 2022 года, когда выяснилось, что девочка беременна.

"В ходе этого расследования после получения выводов специалистов и других важных для следствия данных подозрения были предъявлены лицу 2004 г.р. Сообщается, что первичные подозрения в адрес другого лица, о котором шла речь сначала, не подтвердились", – сказано в сообщении.

В пресс-релизе сказано, что определенная информация, которую СМИ предали огласке о малолетней матери и ее ближайшем окружении, 24 мая 2023 г. комиссией ЛРТ была признана нарушением установок закона о защите несовершеннолетнего лица от влияния негативной информации.

Девочка и ее ребенок с марта жили у опекунов.

"Смерть каждого ребенка - большая утрата, поэтому служба по защите прав детей выражает искренние соболезнования близким скончавшегося младенца. В данном случае речь идет об очень юной маме, поэтому мы поехали к ее опекунам, чтобы высказать поддержку, интересовались, в какой помощи нуждается семья и сама лишившаяся ребенка девочка. Юной маме предоставили психологическую помощь", – сказала журналистам издания Sekunde заведующая отделением Службы по правам ребенка Паневежского округа Жанета Гинайте.

В апреле телевидение TV3 рассказали историю своей дочери ее родители. По словам родителей 13-летней, они точно не знали, кто является ребенком их внука, но подозревали мужа другой дочери. Сама 13-летняя мама об отце ребенка никогда не говорила, обмолвилась о нем только в разговоре с живущей за границей сестрой.

После того, как 13-летняя родила мальчика, ее поселили в семье опекунов.

У родителей девочки службы забрали и других двоих несовершеннолетних детей. Всего у родителей девочки 10 детей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!