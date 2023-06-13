Grinda сообщает о планах на эту неделю: по каким улицам лучше не ездить

ru.DELFI.lt

Foto: Rimvydas Ančerevičius

Компания Grinda продолжает ремонтировать дороги в столице, готовясь к саммиту НАТО. Ее представители информируют, что на этой неделе продолжатся работы в Старом городе, пишет madeinvilnius.lt.

"Мы продолжаем работы на ул. Пилимо. На этой неделе мы проведем ремонт инженерных сетей и будем асфальтировать дорогу", – пишет Grinda. По ночам работники Grindа будут асфальтировать ул. Жигиманту. "На этой неделе уложим нижний слой асфальта, но – обратите внимание – здесь работают и другие подрядчики. Продолжается ремонт улицы Жальгирё. По ночам будем снимать верхний слой асфальта", – сказал представитель компании. На этой неделе также ремонтируют тротуары на ул. Кястучё, Калварию, Жальгирё, Кярнавес, Рудининку и Жигиманту. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!