Глава Группы по вопросам коммуникации президента: если Науседа баллотируется на второй срок, он выиграет

Глава Группы по вопросам коммуникации президента Фредерикас Янсонас убежден, что глава страны Гитанас Науседа победил бы на выборах президента, если бы решил баллотироваться на второй срок.

"Он говорил, что скажет об этом в конце года. Если он будет баллотироваться, я думаю, он победит. Но захочет ли он баллотироваться – это совершенно другой вопрос, и это решают не советники", – сказал Ф. Янсонас Žinių radijas.

"Есть социологические исследования, есть результаты и есть окружение, есть вера в то, что ты делаешь. И я верю, что он победит", - также подчеркнул он.

Очередные выборы главы страны пройдут в мае 2024 года. Пока никто из политиков и лидеров страны не объявил о планах баллотироваться на пост главы страны.

На выборах 2019 г. главой государства был избран нынешний президент Гитанас Науседа. Во втором туре он опередил тогдашнего члена Сейма Ингриду Шимоните.

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