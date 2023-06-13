Жители Литвы: иностранцы в секторе услуг должны знать литовский

81 проц. жителей Литвы считает, что иностранцы, работающие в сфере обслуживания Литвы, должны знать литовский язык, свидетельствует опубликованный во вторник LRT опрос, проведенный компанией Baltijos tyrimai.

Результаты исследования показывают, что 81 проц. жителей Литвы в возрасте 15-74 лет согласны с тем, что все лица, работающие в сфере обслуживания, должны знать литовский язык независимо от их статуса, это условие распространяется и на военных беженцев из Украины. По данным опроса, с этим утверждением полностью согласны 41% респондентов, скорее согласны – 40 проц.

Согласно исследованию, 15% опрошенных жителей страны (3% полностью не согласны и 12% скорее не согласны) не согласны с утверждением, что лица, работающие в сфере обслуживания, должны знать литовский язык, 4 проц. респондентов не высказали свое мнение или не ответили на вопрос.

Репрезентативный опрос жителей Литвы по заказу LRT 12-29 мая провела компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai. В ходе исследования было опрошено 1 020 жителей Литвы, погрешность результатов не превышает 3,1 проц.

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