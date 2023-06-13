Депутат хочет, чтобы президента проверили на предмет нарушения им этических норм Речь идет о семье

Член парламентской фракции консерваторов Матас Мальдейкис обратился в Главную комиссию по служебной этике (ГКСЭ) с просьбой проверить, не нарушил ли лидер государства Гитанас Науседа общественный интерес и этические нормы для политиков тем, что во время президентской избирательной кампании не подал декларацию об имуществе семьи.

По словам парламентария, в 2018 г. глава государства воспользовался правовой лазейкой и не подал декларацию об имуществе своей семьи, поэтому без ответа остаются вопросы о том, за счет каких средств политик покрыл свои предвыборные расходы и вернул ли он все свои долги.

"Продолжаем очищение. Я обратился в Главную комиссию по служебной этике относительно президента, который воспользовался лазейкой в ​​законодательстве Литовской Республики и не предоставил публично декларацию об имуществе семьи за 2018 год", — написал М. Малдейкис на своей странице в Facebook во вторник.

"Тем самым был нарушен общественный интерес знать, действительно ли президент мог погасить свои долги за предвыборную кампанию, которые составляли почти 40 тыс. евро. Я читаю, что таким образом президент не соблюдал высочайших этических норм, применяемых к нему", – сказал депутат Сейма.

Консерватор подчеркнул, что демократическое общество вправе знать публичные и частные интересы высших выборных должностных лиц страны, возможно представляющие риски при принятии последними важных для всей страны решений.

"У общественности возникают обоснованные подозрения, что эти долги покрывали бизнесмены, заинтересованные в транзите белорусских удобрений через Литву, а президент в Совете Европы соответственно добивался исключения перевозимых ими удобрений из санкционного списка Евросоюза", – сказал политик.

"Несмотря на то, что действующее правовое регулирование не требует, чтобы в случае, когда лицо становится президентом, Государственная налоговая инспекция публиковала его декларацию об имуществе за предыдущий год, с учетом общественного интереса и важности решений, принимаемых лицом, занимающим высшую должность, прошу дать заключение, не нарушил ли президент общественный интерес в получении информации и этических норм тем, что не подал публичную декларацию об имуществе своей семьи", – сказал консерватор.

Во вторник в Сейме М. Мальдейкис заявил журналистам, что ГКСЭ должна представить свои заключения до июльского саммита НАТО в столице. По его словам, это развеет все сомнения, которые возникают у международных партнеров Литвы.

"Надеюсь, что Главная комиссия по служебной этике внесет ясность в этот вопрос до саммита НАТО, потому что я не хочу, чтобы этот вопрос зависал в воздухе, и чтобы наши партнеры по НАТО думали, что у нас сложилась ситуация, когда покрываются те, кто находится в санкционных списках", – пояснил он свою позицию.

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