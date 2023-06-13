Эфир Delfi с Алексеем Арестовичем: почему нужно дать России шанс?

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После выпуска новостей - интервью с с украинским психологом, бывшим советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем. Ведущая программы Delfi "По сути" Дайва Жеймите беседует с известным блогером о том, почему он считает необходимым работать с российской оппозицией, в ком видит альтернативу Путину, подрыве дамбы Каховской ГЭС, украинизации, положении на фронте, ситуации на оккупированных территориях.