Правительственный кризис отразился на рейтингах: лидируют социал-демократы и теряющие популярность консерваторы

Рейтинг партий показал, что о правительственном кризисе думают литовские избиратели. Если бы выборы состоялись в это воскресенье, наибольшую поддержку получили бы Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ) и нынешний правящий Союз Отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) – об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного в конце мая компанией Spinter tyrimai по заказу информационного портала DELFI.

В мае за лидеров рейтинговой таблицы, социал-демократов во главе с Вилией Блинкявичюте проголосовали бы 14,5 проц. избирателей. Между тем, в апреле за СДПЛ проголосовали бы 17 проц.

Рейтинг сторонников СО-ХДЛ упал – в мае за консерваторов проголосовали бы 9,2 проц. участников опроса. В апреле партию во главе с министром иностранных дел Габриэлюсом Ландсбергисом поддержали 12 проц.

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За лидирующими партиями на третьем месте в мае оказался Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ), который получил бы 8,8 проц. голосов респондентов. Согласно результатам апрельского опроса, эта партия набрала 9,9 проц. поддержки респондентов.

Между тем Движение либералов получило 6,8 проц. поддержки участников опроса (7,1 проц. в апреле).

Оппозиционный демократический союз "Во имя Литвы" во главе с экс-премьером Саулюсом Сквернялисом в мае получил бы 6,6 проц. голосов избирателей (7,3 проц. в апреле).

За ними в рейтинге выстроились: Партия свободы (3,9 проц.), Партия труда (3,8 проц.), Партия "Свобода и справедливость" (3,6 проц.), Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) (2,4 проц.).

17 проц. опрошенных заявили, что не будут голосовать на выборах, 13,1 проц. затруднились ответить на вопрос, какую партию они собираются поддержать.

Компания по исследованию общественного мнения и рынка Spinter tyrimai 19 – 26 мая 2023 г. по заказу информационного портала DELFI провела опрос общественного мнения. В опросе приняли участие жители в возрасте от 18 до 75 лет.

Применялся комбинированный метод опроса: 50 проц. телефонным опросом, 50 проц. – онлайн. Телефонное интервью проводит профессиональный интервьюер. Он проводит интервью с респондентом по заранее подготовленным вопросам, фиксируя ответы в анкете. В онлайн-опросе респонденту отправляется ссылка на опрос, которую респондент заполняет самостоятельно в удобное для него время. Ссылка уникальна, т. е. анкета не может быть заполнена более одного раза.

В ходе исследования было опрошено 1009 респондентов. Распределение участников исследования по полу, возрасту и месту жительства пропорционально распределению населения Литвы.

Погрешность результатов исследования составляет 3,1 проц.

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