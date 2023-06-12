После того, как специалисты ГВПС исследовали образцы, вирус был обнаружен в Шяуляйском районном самоуправлении на берегу Бубяйского пруда, в Клайпедском районном самоуправлении в Кальвяйском карьере, в Вильнюсском районном самоуправлении, в селе Галинес, в Зарасайском районном самоуправлении на озере Сарту, в Утенском районном самоуправлении на берегу озера Алауша, в Электренайском самоуправлении на берегу Электренайского водохранилища, в Мариямпольском самоуправлении на территории парка "Поэзиес".

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Специалисты отметили зараженные вирусом места информационными знаками. Жителям рекомендуется избегать зоны очага, не рекомендуется подкармливать диких птиц. Местные самоуправления также были поставлены в известность, отмечается в пресс-релизе.

Специалисты в очередной раз напоминают и просят не посещать места с пометкой "зараженное LPPG место", не кормить диких птиц, избегать контактов с дикими птицами.

Если контакт с дикими птицами все же был, соблюдайте строгую личную гигиену, места содержания домашней птицы ни в коем случае не посещайте в той обуви и одежде, которые могут быть заражены вирусом.
По возможности рекомендуется накрыть место содержания или пребывания домашней птицы, исключить малейшую возможность контакта с дикими птицами.

Корм для птиц следует хранить в помещении. Не поить птиц водой из открытых поверхностных водоемов.
Приобретайте птицу только у легальных продавцов. А охотникам рекомендуется быть осторожными при обработке птицы, соблюдать меры биобезопасности, очищать и дезинфицировать использованный инвентарь.

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