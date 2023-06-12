Без изменений: жители Литвы хотят видеть на посту президента Науседу

В таблице президентских рейтингов тенденции остаются прежними – нынешний лидер страны Гитанас Науседа прочно занимает лидирующие позиции. Согласно майскому опросу, проведенному "Baltijos tyrimai" по заказу Elta, более четверти жителей страны хотели бы видеть президента на этом посту на второй срок.

В ходе опроса, проведенного 12-29 мая 2023 г., респондентов просили ответить, кого они хотели бы видеть на посту президента Литвы после выборов главы страны в мае 2024 г. Фамилии респонденты называли сами, список возможных кандидатов им не предоставлялся. Опрошенные в мае 2023 г. жители спонтанно назвали фамилии 50 политиков и общественных деятелей.

Данные опроса показали, что 26,9 проц. взрослого населения Литвы хотели бы, чтобы Г. Науседа переизбрался на пост президента на второй срок.

На втором месте в рейтинговой таблице – Даля Грибаускайте, возглавлявшая Литву на протяжении двух каденций. Хотя экс-глава страны не раз повторяла, что не будет участвовать в выборах президента, еще раз на этом посту ее хотели бы видеть 8,1 проц. опрошенных.

На третьем месте – адвокат Игнас Вегеле – его на посту президента хотели бы видеть 7,2 проц. респондентов.

Среди наиболее часто упоминаемых фамилий жители указывали экс-премьера Саулюса Сквернялиса (7,1 проц.), председателя Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Вилию Блинкявичюте (5,5 проц.), премьера Ингриду Шимоните (5,1 проц.). Также респонденты указывали парламентария Ремигиюса Жемайтайтиса, министра обороны Арвидаса Анушаускаса, общественного деятеля Андрюса Тапинаса, снятого с поста президента в порядке импичмента Роландаса Паксаса, лидера "аграриев" Рамунаса Карбаускиса, председателя Сейма Викторию Чмилите-Нильсен, лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса и члена Сейма Аурелиюса Веригу.

4,8 проц. опрошенных жителей упоминали другие фамилии, 0,8 проц. ответили, что, по их мнению, нет достойных занять пост президента после выборов 2024 г. У 17 проц. не было мнения по этому вопросу – они считали, что еще слишком рано об этом думать и не указали никакой фамилии.

Опрос Baltijos tyrimai по заказу ELTA проводился 12-29 мая 2023 г. В ходе исследования методом личного интервью было опрошено 1009 жителей Литвы (в возрасте 18 лет и старше) в 111 точках выборки. Состав респондентов соответствует составу взрослого населения Литвы по полу, возрасту, национальности, типу поселения. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте 18 лет и старше. Погрешность результатов исследования составляет до 3,1 проц.

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