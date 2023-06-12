Российский пилот Мишов находится под наблюдением пограничников Литвы: что дальше?

Незаконно прибывший в Литву лейтенант российских войск Дмитрий Мишов пока остается в помещении Службы охраны государственной границы (СОГГ), его право на свободное передвижение по-прежнему ограниченно, утверждает представитель СОГГ Гедрюс Мишутис. Дальнейшие решения о судьбе российского пилота будет принимать Департамент миграции.

"В выходные были проведены первичные пограничные процедуры, как это принято в таких случаях. Сейчас информация передана в Департамент миграции, эти вопросы находятся в его ведении, и Департамент миграции примет дальнейшие решения по вопросу ходатайства", – сказал Г. Мишутис агентству ELTA.

По его словам, решения о дальнейшем рассмотрении ходатайства Д. Мишова о предоставлении убежища находятся в ведении Департамента миграции.

"До сих пор у него не было документов, подтверждающих законное пребывание в Литву, поэтому его нахождение в Литве рассматривается как незаконное", — подчеркнул он.

По словам представителя СОГГ, пока российский пилот остается под наблюдением пограничников.

"Его правовой статус не является задержанным, он просто проситель убежища. (...) Но у него нет документов и его приезд в Литву вообще является незаконным. Поэтому о свободе передвижения говорить пока нет оснований", – сказал он.

"По крайней мере, в публичном пространстве была информация, что вроде 28 мая он прибыл из какой-то страны не через литовско-белорусскую границу, а через внутреннюю границу. Сейчас нет никакой возможности для его передвижения. Это будет решаться", – также подчеркнул он.

Со своей стороны, директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте утверждает, что в настоящее время ходатайство Д. Мишова о предоставлении убежища рассматривается в общем порядке.

"Ходатайство о предоставлении убежища поступило и рассматривается в общем порядке, согласно стандартным процедурам предоставления убежища", — сообщила Э. Гудзинскайте.

Она также отказалась уточнить, какие документы российский летчик представил в миграционную службу.

"Согласно закону о предоставлении убежища, проситель убежища подает столько документов, сколько у него есть. Нет перечня документов, которые необходимо предоставить. Проверяется все, что человек предъявил", — сказала она.

Глава Департамента миграции подчеркнула, что срок рассмотрения заявлений о предоставлении убежища составляет 6 месяцев. Однако, по ее словам, иногда ходатайства рассматриваются быстрее.

"Все крайне индивидуально и зависит от хода дела. Но проверяется все – по каждому просителю убежища ведутся консультации с СОГГ, Департаментом полиции, Департаментом государственной безопасности, ожидаются их заключения. Проверяется вся информация, информация о стране происхождения. При необходимости направляются и другие запросы", – сказала Э. Гудзинскайте.

В пятницу Министерство внутренних дел (МВД) подтвердило, что пилот российских ВВС лейтенант Д. Мишов находится на территории Литвы. По словам заместителя министра внутренних дел Арнольдаса Абрамавичюса, этот человек обратился в Департамент миграции с просьбой предоставить ему убежище. Комментируя ситуацию, А. Абрамавичюс не исключает, что все это может быть провокацией накануне июльского саммита НАТО в Вильнюсе.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!