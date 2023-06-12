Успешная операция литовских криминалистов: задержана рекордная партия амфетамина

Совместными усилиями сотрудников Мариямпольской и Каунасской криминальной полиции была предотвращена контрабанда наркотиков – задержана рекордная партия амфетамина весом 5 кг, в понедельник сообщила полиция.

По данным Главного комиссариата полиции Мариямпольского округа (ГКПМО), в ходе расследования криминалисты выявили группу лиц, в состав которой входили жители Мариямпольского и Каунасского округов, занимавшиеся межрегиональным сбытом различных наркотических и психотропных веществ, таких как жидкость SMILE, амфетамин, кокаин, ЛСД, таблетки экстази, каннабис и смолы каннабиса в крупных и особо крупных размерах.

Впоследствии криминалистам удалось выявить и весьма законспирированную схему контрабанды этих веществ в Литву. По данным правоохранительных органов, вышеупомянутая группировка присылала наркотики в особо крупном размере из зарубежных стран, таких как Голландия, Великобритания и Германия, используя услуги почтовых служб и указывая фиктивные данные получателя.

"Члены группировки за вышеупомянутые вещества, в целях конспирации, рассчитывались криптовалютами", —сообщается в пресс-релизе ГКПМО.

По данным полиции, в ходе операции задержаны три партии наркотических и психотропных веществ. В одной партии было обнаружено целых 5 кг психотропного вещества (амфетамина) – это рекордная в истории Литвы партия амфетамина, перевозившаяся таким способом. В двух других партиях было обнаружено, предположительно, большое количество кокаина и каннабиса.

"В ходе обысков и задержаний были обнаружены и другие наркотические и психотропные вещества: жидкость SMILE – крайне опасный наполнитель с психотропным веществом для электронных сигарет, таблетки экстази и каннабис в особо крупном размере", — сообщается в пресс-релизе ГКПМО.

В ходе данной продолжительной операции были задержаны 5 подозреваемых. Одному из подозреваемых суд назначил самую суровую меру пресечения – арест на три месяца. За это преступное деяние подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

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