На рынке недвижимости – спад, рост ожидается после снижения инфляции

На рынке недвижимости (НД) заметно торможение, считает председатель правления девелоперской компании Eika Робертас Даргис.

По его словам, о вялости свидетельствует относительно низкий уровень предложения на рынке жилья, однако, по мнению представителя бизнеса, после снижения инфляции рынок должен восстановиться.

"Есть небольшое торможение, и мы, конечно, это ощущаем", – сказал Р. Даргис в интервью радиостанции Žinių radijas в понедельник.

По его словам, месячный показатель предложения на Вильнюсском рынке жилья по-прежнему довольно низкий, и если бы нынешние темпы сохранились в течение всего года, то количество проданных новых квартир было бы примерно раза в три меньше, чем потребность, фиксируемая в столице.

"Потребность в жилье в городе Вильнюсе сейчас составляет около 6 тыс. в год. Если за минувший месяц мы продали всего 150 квартир, то такими темпами в этом году продажи могут составить менее 2 тыс.", – сказал Р. Даргис.

По словам представителя девелоперского бизнеса, вполне вероятно, что на данный момент покупатели жилья отложили решение о покупке жилья, так как ждут стабилизации цен.

"Нельзя сказать, что люди больше не нуждаются в жилье. Наверное, это отложенные покупки, и когда наша инфляция успокоится, высвободятся деньги, которые станут доступны покупателям, я думаю, дела вновь сдвинутся с места", – отметил Р. Даргис.

"Это идет циклично (...) всегда проходит определенное время для восстановления, затем вновь наступает период роста", — добавил он.

По данным Центра регистров, за первые пять месяцев этого года было заключено на 16 проц. меньше сделок купли-продажи недвижимости, чем за тот же прошлогодний период – несмотря на то, что ежегодно, по мере приближения лета, на рынке сделок с недвижимостью отмечается рост активности.

В этом году в Вильнюсе было зарегистрировано 4,5 тыс. сделок купли-продажи квартир, что на 14 проц. меньше, чем год назад, в Каунасе – почти 1,9 тыс. сделок. (на 4 проц. больше), в Клайпеде – 1,1 тыс. (на 6 проц. меньше).

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