В Каунасе произошло ДТП с участием полицейского автомобиля

В Каунасе в воскресенье произошло ДТП с участием полицейского автомобиля, сообщили в Департаменте противопожарной охраны и спасения (ДПОС).

По данным ДПОС, в 1.35 час. поступило сообщение полиции о том, что на пересечении двух проспектов – Тайкос и Йонаса Басанавичюса – перевернулся полицейский автомобиль, могут быть пострадавшие.

По прибытии на место происшествия выяснилось, что столкнулись две машины, а полицейский автомобиль перевернулся и упал на крышу. Аккумуляторы автомобилей Kia Optima и Volkswagen Transporter были отключены. Во время ДТП из автомобиля вытекло масло, распространение загрязняющих веществ было остановлено с помощью сорбентов.

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