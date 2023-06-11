В каких европейских столицах больше (и меньше) всего туристов?

Путешествия снова в самом разгаре, но не все города и страны рады возвращению туристов. Избыток путешественников стал серьезной проблемой во многих местах: от пляжей на Средиземном море до популярных европейских столиц.

Для борьбы с переполненностью некоторые направления ввели ограничения, начиная от ограничения числа туристов в Марселе (Франция) и заканчивая запретом на проход круизных судов в Венеции (Италия). Никто не хочет приехать в место отдыха и оказаться тем самым гостем, у которого спрашивают "что, даже чаю не попьете?". Как же этого избежать?

Euronews проанализировал цифры, чтобы выяснить, в каких европейских городах больше всего – и меньше всего – туристов.

Используя данные поисковой системы Holidu, которая сравнила численность местного населения с количеством туристов в 2019 году, мы приводим данные о европейских столицах с наибольшим количеством туристов на одного жителя.

Какая европейская столица больше всего перегружена туристами?

Самое большое количество туристов на одного жителя приходится в Амстердаме: на каждого жителя столицы Нидерландов по 12 туристов.

Амстердам, известный как "Северная Венеция", имеет более 160 каналов и 1 200 мостов, пересекающих их. В городе также расположено бесчисленное множество элегантных домов, баров и кофеен. Ну и, конечно, музей Ван Гога – обязательно внесите его в список мест для посещения!

Какие еще европейские столицы переполнены туристами? Второе место в рейтинге Holidu занял Дублин – с показателем 11 туристов на одного местного жителя.

Веселая столица Ирландии является родиной пива Guinness, а экскурсии по пивоварне приняли около 23 миллионов человек с момента ее открытия в 2000 году.

Туристы частенько заглядывают в расположенный у реки район Дублина – Темпл-Бар, на территории которого можно найти рестораны азиатской, американской и ирландской кухни. А также пабы, в которых выступают фолк-музыканты и диджеи. В том числе и в легендарном Temple Bar Pub, который на память не фотографирует только ленивый.

Столица Эстонии занимает третье место с 10 туристами на одного жителя. У наших соседей есть на что посмотреть и за пределами Таллина: острова, на которые туристы любят приезжать отдыхать от шума больших городов, или летний Пярну.

Столица Франции, Париж, занимает четвертое место с девятью туристами на одного жителя. Город любви привлекает туристов, стремящихся увидеть знаменитую Эйфелеву башню. Лувр, между тем, является самым посещаемым музеем в мире.

Столица Греции Афины – еще одно очень популярное место, где на одного жителя приходится восемь туристов.

Где находятся наименее людные столицы Европы?

Вы ищете город для отдыха, где не так многолюдно? Holidu советует обратить внимание на Берлин в Германии, Мадрид в Испании, Брюссель в Бельгии и Будапешт в Венгрии. Они являются "наименее туристическими" столицами, где на одного жителя приходится всего два туриста.

Среди других европейских столиц Прага в Чехии имеет восемь туристов на одного жителя, Эдинбург в Шотландии – семь, Копенгаген в Дании и Лиссабон в Португалии – шесть. В Стокгольме в Швеции, Вене в Австрии и Риме в Италии – четыре. В Лондоне (Великобритания) – три.

К сожалению, в рейтинге Holidu отсутствуют столицы Латвии и Литвы, поэтому определить, сколько в Риге и Вильнюсе приходится туристов на одного местного жителя, мы не можем.

А как насчет нестоличных городов Европы?

Вам интереснее посещать города за пределами столиц? Во многих случаях они сталкиваются с еще большей заполненностью из-за меньших размеров и сезонной популярности.

Дубровник в Хорватии, по данным Holiduu, в 2019 году принимал в среднем 36 туристов на одного жителя. Поскольку эти туристы приезжают в основном на летние каникулы, то в сезон прибрежный город превращается в настоящий муравейник.

Далее следуют итальянская Венеция, бельгийский Брюгге и греческий остров Родос, где на одного жителя приходится по 21 туристу. Как и Дубровник, Родос посещают в основном в теплое время года, когда толпы туристов резко возрастают.

В турецких городах Анталия и Мугла, которые очень популярны среди европейских туристов, на одного жителя приходится пять и три туриста соответственно.

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