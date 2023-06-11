Репортаж Delfi. Нашествие мышей, дефицит лекарств, буряты в квартирах и бананы за 9 евро - жизнь в оккупации

Что происходит на севере Луганской области в прифронтовых городах, и почему жизнь там все больше похожа за зону строгого содержания. Delfi поговорил с выходцами из ныне оккупированных россиянами регионов о том, во что превратились некогда крупные города Луганщины.

Происходящее в оккупированном Рубежном журналист украинского издания "Трибуна" Алексей Артюх описывал емко: люди находятся в информационном вакууме. С февраля 2023 года этом регионе россияне отключили мобильную связь, поэтому помимо того, что многие жители не понимают, что происходит, они до сих пор не получают новости. Из-за неработающей связи постоянно случают различные трагические инциденты. Скажем, в Северодонецке была зафиксирована очередная смерть из-за того, что человеку не могли вызвать скорую: горела четырехэтажка на улице Химиков, в огне погиб 90-летний мужчина.

"Для того, чтобы контролировать положение на оккупированной части Луганской области, россияне ввели полный контроль, к примеру, при въезде в Лисичанск отбирают телефоны", – говорит Алексей.

Foto: Asm. arch nuotr.

Такое происходило даже с российскими "волонтерами", которые приезжали на оккупированную часть Украины. О том, что украинцы в оккупации отрезаны от всего мира, говорит и журналистка из Сватово Ольга Яцина. Так она рассказывает, что интернет есть только в так называемых "органах власти", при 'этом оккупанты контролируют все разговоры по мобильной связи оператора "Лугаком", связанного с россиянами. Причем Сватово отключили от интернета еще в сентября прошлого года. А когда россияне поняли, что местные жители могут ловить связь украинского мобильного оператора Vodafone, то делали облавы, искали у кого есть sim-карты украинского оператора, а если находили, то сразу их уничтожали.

При этом Рубежное, Северодонецк, Лисичанск стали, по сути, закрытой зоной, окруженной блокпостами и насыщенными российскими военными. Повсеместны так называемые "фильтрационные мероприятия" – у людей проверяют мобильные телефоны, проводят обыски сотрудники военной полиции и Росгвардии. Так россияне постоянно "выявляли диверсантов", к примеру, в апреле оккупанты отчитались, что задержали больше 30 человек, подозреваемых в сборе информации в интересах СБУ и ВСУ. Задержанных зачастую отправляют в колонии и следственные изоляторы, а судьбы многих людей проследить потом очень тяжело.

Жизнь местного населения будто бы замерла на месте после того, как города были разрушены под оккупацией российскими войсками.

Алексей рассказывает, что в Рубежном подача электричества восстановлена, местами есть газ и вода, но разрушенные дома не ремонтируют. Если, к примеру, в соседнем Северодонецке имитируется какое-нибудь восстановление, ставят окна в каких-то домах, делают крыши, то в Рубежном ничего такого не происходит, рассказывает журналист. "Люди выживают, ситуация очень сложная", – так описывают происходящее местные жители.

Такая фраза поясняется глубокими гуманитарными проблемами на оккупированной части. Так, если обычные лекарства от простуды можно найти, то специфические, скажем, при диабете или сердечные, практически невозможно. Журналист рассказывает, что недавно общался с женщиной в Рубежном, которая рассказала, что за прошлый год в городе умерли несколько ее одноклассников как раз из-за проблем со здоровьем и невозможностью получить качественное лечение.

Еще одна проблема и вовсе экзотическая для XXI века – в Рубежном, Северодонецке, Лисичанске массовое нашествие мышей. Об этом много пишут в местных чатах – грызуны добираются вплоть до девятого этажа. Это связано как с нарушением санитарных норм, так и отсутствием каких-либо мер со стороны "администрации города". Местные жители пишут о том, что сами ищут отраву и пытаются справиться с нашествием грызунов.



Foto: фото: Трибуна

К слову, Рубежным "руководит" Сергей Хортив - мэр-коллаборант, успевший побывать на "подвале" у оккупантов, но впоследствии договорившийся с россиянами.

Хортив осужден украинским судом на 10 лет тюремного заключения, однако сейчас находится на неподконтрольной части Украины, поэтому вердикт суда не исполнен.

Подобным образом "у руля" оказалась и коллаборантка в Сватово. В мае 2022 года "главой" города стала Людмила Русланова, ранее с 2020 года занимавшая пост главы Сватовского районного совета. Журналистка Яцина поясняет, что Русланова попала в местный совет по спискам пророссийской партии "Оппозиционной платформы – при жизни", сейчас запрещенной в Украине. Именно из этой партии и вышло большинство коллаборантов по всем захваченным регионам.

C работой тоже сложно. Первое время часть оставшегося трудоспособного населения работали на разборе завалов разрушенных домов. Артюх говорит, что общался с теми, кто ходил разбирать завалы, те говорили, что это очень тяжелый труд: таскать блоки, камни и т. д. И многие не выдержали физически, а так как предприятия не работают, то работоспособные мужчины стали уезжать.

"Зарабатывают преимущественно перевозчики, которые возили из того же Рубежного, Северодонецка в Луганск, Старобельск. К примеру, когда нормально не работали магазины в оккупации, то люди покупали там какие-то продовольственные товары. Сейчас в городе людей мало. Российские пропагандисты говорят, что Рубежное стало таким городом пенсионеров", – поясняет А.Артюх.

Судя по данным российских оккупантов, которые отчитываются о статистике проживающих в Рубежном, то по состоянию на май 2023 года в городе проживает около 10 000 жителей. Для сравнения, до начала полномасштабной агрессии РФ в этом населенном пункте проживало около 65 тыс. Человек.

По словам А. Артюха, среди возможностей заработать - это барахолка в стиле 90-х годов. Ставят раскладушку и продают старые книги, DVD диски, ненужные вещи. Среди магазинов встречаются продуктовые, а в открывшемся кафе посетители в основном российские военные. У них банально есть деньги. Интересная деталь – местные жители рассказывает, что часть пустующих квартир занимают российские оккупанты, к примеру, в соцсетях можно увидеть, как приезжие солдаты из Бурятии хвастаются "новым жильем".

Foto: фото: Трибуна

"И там система уже выработана, то есть заселяется с правом на один год, потом это как-то пролонгируется на три года", – говорит А. Артюх.

Яцина говорит, что традиционно в Сватово были довольно высокие цены на продукты, но теперь положение усложнилось. К примеру, бананы стоят в пересчёте 9 евро, а на территории, контролируемой Киевом, сейчас цена бананов около 1,6 евро. В свою очередь российские оккупанты отчитываются, что на 4% снижают цены на продукты и якобы с целью снижения цен на социально значимые товары "министерство промышленности и торговли "ЛНР" в Северодонецкой агломерации проводит "национализаци" магазинов бывшей торговой сети супермаркетов "АТБ".

Параллельно идет процесс паспортизации. Можно заметить, что россияне усиливают насильственные меры, чтобы у человека, проживающего на оккупированной территории, не было возможности жить без паспорта с двухглавым орлом. Так местные жители в Луганской области говорят о том, что людей запугивают разными методами, например, что если они не получат паспорт, то даже в больницу не смогут обратиться, не будут получать заработную плату и даже выгонят детей из школы.

Но несмотря на такое давление, люди с проукраинской позицией там остаются, уверяют опрошенные Delfi собеседники.

"Есть много тех, кто настроен за Украину, но, конечно, не кричит на всех углах об этом. Ведь опасно выражать свои взгляды там, где жизнь построена, как в тюрьме", – завершает Яцина.

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