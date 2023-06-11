Перераспределение беженцев и российская оппозиция в Брюсселе. Евродайджест: главные события недели

Министры внутренних дел стран ЕС согласовали реформу миграционного законодательства, которая позволит расселять беженцев по всем странам блока, евродепутаты организовали форум для объединения российской оппозиции, опубликован новый выпуск Eurobarometer с оценкой деятельности властей ЕС, а Еврокомиссия предложила ввести для европейских институтов единые стандарты этики и прозрачности, которые помогут ограничить влияние лоббистов. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

Страны ЕС достигли "исторического" соглашения о миграционной реформе



Что случилось? В четверг министры внутренних дел стран Евросоюза на встрече в Люксембурге согласовали позицию по двум законопроектам о миграции и предоставлении убежища лицам из третьих стран. Основной пункт реформы — прибывающих в ЕС беженцев теперь будут распределять по всем странам блока, а те правительства, которые не пожелают принять у себя переселенцев, должны будут выплатить Брюсселю компенсацию. "Ни одно государство ЕС не может справиться с проблемами миграции в одиночку. Приграничные страны нуждаются в нашей солидарности, и все государства-члены должны иметь возможность рассчитывать на ответственное соблюдение согласованного правила. Я очень рада, что на этой основе мы договорились о нашей переговорной позиции", — заявила Мария Мальмер Стенергард, министр по делам миграции Швеции (страна сейчас председательствует в ЕС).

Что это значит? В 2022 году две трети всех запросов о предоставлении убежища в ЕС пришлись всего на четыре страны: Германию, Францию, Испанию и Австрию. Одновременно наибольшее миграционное давление испытывают приграничные государства Евросоюза, например, Италия, Греция и Мальта. Из-за российского вторжения в Украину сотни тысяч беженцев также приняла Польша.

Foto: Zuma Press / Scanpix

Соглашение, достигнутое главами МВД, предполагает, что в ЕС будет введен механизм солидарности, в соответствии с которым государства Евросоюза станут совместно участвовать в работе с беженцами. Если поток просителей убежища в одну из стран превышает установленный для нее порог, местное правительство может перенаправить их в другое государство ЕС. Реформа предполагает, что если какая-либо страна откажется принять переселенца, то она должна будет заплатить за каждого такого человека 20 тысяч евро в специальный фонд Еврокомиссии для финансирования проектов по решению связанных с миграцией проблем. Это решение было принято подавляющим большинством голосов — против выступили только Венгрия и Польша. Также законопроект вводит меры солидарности второго порядка — например, подвергающееся меньшему миграционному давлению государства может взять на себя часть работы по обработке заявлений о предоставлении убежища, для этого действующее сейчас в странах ЕС законодательство будет стандартизировано.

Достигнутое соглашение также предполагает, что запросы беженцев о предоставлении им защиты будут рассматриваться быстрее — в течение 6 месяцев вместо нынешних 15. Также в Евросоюзе будут приняты единые критерии определения того, является ли страна происхождения просителя убежища "безопасной" и может ли он быть возвращен туда. Главы МВД стран ЕС договорились разработать и общую процедуру быстрой предварительной оценки заявлений на границе — если прошение признается необоснованным, пограничники смогут отказать человеку во въезде. Одновременно Брюссель примет меры по борьбе со злоупотреблениями ответственных официальных лиц и применением жестокого обращения по отношению к беженцам на границе.

Соглашение между главами МВД еще не означает, что реформа точно будет воплощена в жизнь в нынешнем виде — ее еще предстоит утвердить в Европарламенте. При этом многие депутаты, отмечает Euractiv, выступают за более радикальные меры вроде обязательного переселения мигрантов без возможности "откупиться". В то же время еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон убеждена, что компромисс может быть достигнут.

В Европарламенте состоялась встреча депутатов с представителями российских демократических сил



Что случилось? В понедельник и вторник в Европарламенте прошел форум "Брюссельский диалог", на котором депутаты ЕП обсудили с представителями российской оппозиции, руководителями независимых СМИ, политологами и активистами консолидацию антипутинских сил и послевоенные реформы в РФ. Инициаторами встречи стали парламентарии Андрюс Кубилюс (Литва), Влодзимеж Цимошевич (Польша), Бернар Гетта (Франция) и Сергей Лагодинский (Германия). Также в Брюссель приехал экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, живущие в Киеве журналист Евгений Киселев и публицист Марк Фейгин. Отказались от участия в мероприятии сторонники Алексея Навального.

Andrius Kubilius Foto: DELFI / Julius Kalinskas





Большинство дискуссий в рамках конференции было посвящено объединению усилий по поддержке антивоенных инициатив, борьбе с кремлевской пропагандой и разработке стратегии по демократизации России после завершения войны. "Те, кого мы готовы представлять, — это далеко не все население РФ, но именно эта антивоенная, демократическая часть общества, я надеюсь, и определит будущее страны", — заявил, открывая "Брюссельский диалог", политик Михаил Ходорковский.

Что это значит? Участники форума сошлись на том, что без полной или частичной победы Украины в войне падение путинского режима и, как следствие, демократизация РФ невозможна. Евродепутат Кубилюс подчеркнул, что консолидация российской антивоенной оппозиции критически важна для будущей западной поддержки Киева. "Возможность перехода к демократии в России зависит от победы Украины, победа Украины зависит от поставок западных вооружений, эти поставки зависят от веры Запада в то, что Россия может трансформироваться в демократическое государство, а эта вера зависит от способности российской оппозиции убедить Запад в своей стратегии и единстве вокруг этой стратегии", — рассуждал парламентарий и бывший премьер-министр Литвы.

Некоторые участники форума выступили с критикой большинства оппозиционеров, не поддерживающих вооруженную борьбу против путинского режима. Представитель Политцентра российской вооруженной оппозиции Алексей Барановский заявил, что противники Кремля должны в первую очередь обсуждать помощь легиону "Свобода России", Русскому добровольческому корпусу и другим формированиям, воюющим на стороне Украины; впрочем, большого одобрения в зале его призыв не встретил.

Среди итогов форума — принятие Брюссельской декларации, которую подписали российские независимые юристы и правозащитники. В документе высказывается поддержка созданию международного трибунала по расследованию преступления агрессии РФ против Украины. Политолог Екатерина Шульман предложила создать в Европарламенте должность омбудсмена, который занимался бы проблемами переехавших в Европу российских противников войны. Организовавшие форум депутаты заявили, что готовы и в будущем взаимодействовать с представителям антикремлевской оппозиции, поскольку "безопасность в Европе невозможна без демократических изменений в России".

"Понятно, такой итог может показаться кому-то слишком слабым и вызвать насмешки насчет прозаседавшихся, но […] ключевым является сам факт масштабной встречи представителей российской оппозиции с европейскими политиками на официальной площадке Европарламента, это создает возможность для диалога и работы ЕС с группой россиян, не связанной с российским правительством", — констатировал участвовавший в "Брюссельском диалоге" журналист Дмитрий Колезев.

Eurobarometer: большинство жителей ЕС собираются голосовать на выборах в Европарламент и довольны поддержкой Украины



Что случилось? Во вторник Европарламент опубликовал весенний выпуск исследования Eurobarometer — оно проводилось в марте 2023 года, в опросе приняли участие более 26 тысяч человек. Социологи зафиксировали рост интереса к запланированным на июнь следующего года выборам в ЕП, уже сейчас о готовности проголосовать заявили 67% респондентов, что на 9% выше, чем за год до предыдущих выборов. 54% опрошенных сообщили, что удовлетворены тем, как работает демократия в Евросоюзе, 71% замечают влияние решений ЕС на их повседневную жизнь, 69% довольны мерами, которые Брюссель предпринимает для поддержки Украины.

Что это значит? Больше всего европейцы довольны состоянием таких аспектов демократии как честные и свободные выборы (70%), свобода слова (70%) и уважение фундаментальных прав человека (66%), менее всего — борьбой с дезинформацией (41%) и коррупцией (35%). В свою очередь, в Латвии выше всего ценят уважение фундаментальных прав человека (65%), возможность участвовать в политической жизни (64%) и разнообразие медиа (63%). При этом общий уровень удовлетворенности состоянием демократии в стране выше, чем в среднем в других государствах Евросоюза — 65% против 56%, за год этот показатель вырос на 4%. Европейские меры по поддержке Украины в отражении российской агрессии положительно оценили 69% жителей ЕС (74% в Латвии). При этом существенно меньшая доля латвийских респондентов заявила, что чувствует влияние решений ЕС на свою повседневную жизнь — 60% против 71% в среднем по Евросоюзу. Сильнее всего это чувство выражено в возрастной группе 25-39 лет (70%), слабее всего — у молодежи в возрасте от 15 до 24 лет (53%).

В Латвии уровень заинтересованности в предстоящих выборах в Европарламент (50%) несколько ниже среднестатистического показателя ЕС (56%). От депутатов нового созыва европейцы ожидают, в первую очередь, более эффективной борьбы против бедности и социальной маргинализации (38%), поддержки системы здравоохранения (33%), продолжения борьбы с изменением климата (31%), поддержки экономики и создания новых рабочих мест (31%). Среди проблем, которые больше всего беспокоят латвийцев, — здравоохранение (43%), вопросы экономики и занятости (40%), борьба с бедностью (33%), а также оборона и безопасность внешних границ (31%).

В органах ЕС введут единые стандарты этики и прозрачности — они помогут бороться с коррупцией и лоббизмом



Что случилось? В четверг Еврокомиссия предложила учредить специальный межведомственный орган, который разработает единые для всех европейских институтов этические стандарты, а впоследствии будет следить за их соблюдением. Новые правила будут направлены на то, чтобы сделать работу ведомств ЕС более прозрачной и независимой от внешнего влияния, а также четко регламентировать взаимоотношения действующих чиновников с лоббистами, представителями бизнеса и иностранных государств, которые могут влиять на принятие решений в Евросоюзе. "Демократия может процветать только в том случае, если граждане доверяют своим институтам. Люди по всей Европе не различают, в каком именно учреждении возник скандал, поэтому, если мы хотим оставаться заслуживающими доверия в их глазах, нам нужно, чтобы все подчинялись общим этическим стандартам", — заявила вице-президент Еврокомиссии Вера Йоурова, призвавшая Европарламент и Совет ЕС оперативно поддержать инициативу.

Что это значит? По задумке Еврокомиссии, новый орган должен разработать этические стандарты, которые станут обязательным минимумом в ЕС, и обновлять их по мере необходимости в ходе консультаций с представителями европейских ведомств. Те, в свою очередь, смогут при желании вводить для своих сотрудников еще более строгие правила. При этом этическая комиссия не будет обладать полномочиями для начала полноценных расследований в случае выявления нарушений — это останется сферой ответственности европейских и национальных правоохранительных органов.

Стандарты будут посвящены, в частности, принятию подарков и наград, а также оплачиваемых поездок от третьих лиц, регламентированию встреч с ними, декларированию активов европейских чиновников и депутатов Европарламента, информированию о сторонней и постмандатной деятельности. Особое внимание будет уделено внедрению системы мониторинга за соблюдением стандартов и публичностью всей необходимой информации.

Обсуждение инициативы Еврокомиссии состоится 3 июля в Брюсселе, впоследствии проект межведомственного соглашения будет передан на рассмотрение в Европарламент, Совет Евросоюза, Суд ЕС, Европейский центробанк и другие заинтересованные органы.

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