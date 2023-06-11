В воскресенье будет теплее, но дождевые облака в Литве пока не появятся

ru.DELFI.lt

Foto: DELFI / Jonas Balčiūnas

В воскресенье атмосферный вихрь высокого давления не изменить своего положения. Погода останется солнечной, местами проявится лишь тонкая пелена высоких облаков. Желаемого дождя они не принесут.

Из глубины континента будет дуть ветер средней скорости. Днем максимальная температура превысит 20 градусов. В большинстве районов термометры покажут 20-23 градуса, в некоторых западных регионах страны 24 и даже 25 градусов. В ночь на понедельник преимущественно будет малооблачная и сухая погода со слабым северным ветром. Температура воздуха может опускаться до 7-12 градусов. Облачность в течение дня будет небольшой, только в южной части Литвы облака станут немного гуще. Вероятность дождя останется низкой, и только в некоторых районах Алитусского уезда возможны кратковременные осадки. Максимальная температура будет достигать 19-24 градусов. Во вторник местами в южных районах пройдут кратковременные дожди. Ночью будет 10-15, днем ожидается летняя температура - 22-26 градусов тепла. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!