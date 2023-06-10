Армонайте снова встала у руля Партии свободы и оценила партнеров по коалиции: рада, что горячие головы остыли

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте переизбрана председателем Партии свободы, которая входит в правящую коалицию. Она становится у руля партии на два года в третий раз. Такое решение приняли делегаты съезда Партии свободы, проголосовавшие в субботу в Вильнюсе. А. Армонайте была единственным кандидатом на пост председателя партии.

Переизбранная председатель Партии свободы довольна решением президиума партнеров по коалиции, Союза Отечества – христианских демократов Литвы (ТС-ЛКД), поддержать работу правительства во главе с премьер-министром Ингридой Шимоните.

По ее словам, Партия свободы готова к работе, но "либералы" усвоили уроки и вместе с Движением либералов просят созвать коалиционный совет.

"Я рада, что горячие головы остыли и взгляду Союза Отечества на то, как мы будем работать дальше, снова присущи здравый смысл и рациональность. Партия свободы готова к работе. Мы хотим слаженной работы, но, с другой стороны, мы извлекли и уроки из этой ситуации", — заявила в субботу журналистам А. Армонайте.

"Вместе с Движением либералов мы просим создать коалиционный совет, который был бы постоянным, собирался бы регулярно, четко фиксировал соглашения, нацеленные на поиск консенсуса, и не общался бы с позиций силы. И подход и партнерство были бы равными", - сказала она.

Говоря о дальнейшей работе Партии свободы, министр экономики и инноваций сделала акцент на правозащитной повестке, подготовке к выборам и референдуму о сохранении гражданства.

"Мы хотим закончить начатую работу, как в случае с с экономической повесткой Партии свободы, так и повесткой прав человека. Для партии очень важно инвестировать в новых лидеров и людей.

Мы будем укреплять нашу структуру не только в Вильнюсе, но и по всей Литве. Как и любая нормальная политическая партия, Партия свободы готовится к выборам в Сейм и Европарламент", - заявил лидер Партии свободы.

А. Армонайте заявила, что не руководствуется неблагоприятными рейтингами Партии свободы и надеется, что народ и дальше будет доверять возглавляемой ею партии: "Мы знаем, чего хотим добиться, у нас есть четкое доверие наших избирателей, что является для нас обязанностью, мы делаем это, никуда не отступаем, не колеблемся, не переминаемся с ноги на ногу и мы достигаем наших целей".

Из 120 членов партии с правом голоса 110 проголосовали за А. Армонайте как председателя партии.

По ее словам, Партия свободы уже доказала своей работой, что является сильной, смелой политической силой, реализующей свою программу и в других областях, и выборы только лишний раз это подтвердят.

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