Попадут ли литовские продукты питания на рынок Саудовской Аравии?

Саудовская Аравия, экономика которой является одной из самых быстрорастущих в мире, импортирует более 80 проц. необходимых стране продуктов питания. Возможности экспорта в эту страну обсуждались на дистанционном семинаре, организованном на этой неделе для литовских продовольственных и сельскохозяйственных компаний, сообщает Министерство сельского хозяйства Литвы.

Представителям более 50 литовских компаний были представлены основные тенденции экономики Саудовской Аравии, меняющиеся рынки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания и напитков, основные торговые сети и поставщики, направления инвестиций и требования к экспорту в Саудовскую Аравию.

"Мы считаем Саудовскую Аравию важным торговым партнером в различных сферах и заинтересованы в укреплении экономических связей. Нашим приоритетом является экспорт качественных и полезных для здоровья продуктов питания", - сказал на семинаре заместитель министра сельского хозяйства Литвы Витянис Томкус.

По словам атташе Литвы по сельскому хозяйству и торговле в Саудовской Аравии Шаруне Шаблявичене, рынок этой страны является крупнейшим в регионе Персидского залива. За последние годы он переживает огромную трансформацию экономики. Именно в это время для литовских предприятий по производству продуктов питания и напитков открываются уникальные возможности для экспорта.

Полезным опытом и знаниями о последних изменениях, вызовах и возможностях в продовольственном секторе Саудовской Аравии поделились партнеры из Саудовской Аравии – заместитель директора по Литве Международного управления Министерства инвестиций Тахани Алхайял и консультант Арабского бизнес-инкубатора в Саудовской Аравии Язан Шукаир.

В 2022 году литовский экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Саудовскую Аравию составил 124 млн. евро, из которых 93 млн. пришлось на экспорт пшеницы. Статистические данные показывают, что в первом квартале 2023 года экспорт литовских продуктов питания (сливочное масло, молоко, растительное масло, хлеб, кондитерские изделия и т. д.) в Саудовскую Аравию увеличился на 30-40 проц.

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