Женщина спасалась бегством из дома: мужчина угрожал ей пистолетом, позже его нашли мертвым

В субботу вечером женщина убежала из дома, так как мужчина угрожал ей пистолетом.

Как сообщили в полиции, 10 июня около 02:00 поступило сообщение о том, что в деревне Рагувеле Аникщяйского района мужчина (1964 г.р.) угрожает женщине пистолетом.

Она убежала из дома. Представители служб, прибывшие на место происшествия, обнаружили тело мужчины. Подозревают, что он совершил самоубийство.

Ведется досудебное расследование для установления причины смерти.

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