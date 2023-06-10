Министр и мэр рассказали, как в Вильнюсе будут бороться с преступностью и наркотиками

Министр внутренних дел Агне Билотайте сообщила, что криминогенная ситуация в столице Литвы не ухудшилась, но для достижения более высокой эффективности борьбы с правонарушениями будет установлено больше видеокамер, а школы ждет пилотный проект по профилактике употребления наркотиков.

Об этом в пятницу сообщила министр внутренних дел А. Билотайте после встречи с мэром Вильнюса Валдасом Бенкунскасом и генеральным комиссаром полиции Ренатасом Пожелой.

"Что касается криминогенной ситуации, то хочу сказать главный аспект – она стабильная. Что касается тенденций, ключевым аспектом является рост преступлений, зарегистрированных в электронном пространстве. Полиция уделяет этому огромное внимание", - рассказала А. Билотайте о криминогенной ситуации в Вильнюсе.

Правда, по ее словам, для более эффективного предупреждения преступлений, повышения чувства безопасности в городе, в Вильнюсе будет установлено больше видеокамер.

"Это, безусловно, позволит еще лучше контролировать процессы, связанные с ситуацией безопасности в городе", - сказала А. Билотайте.

Министр отметила, что в настоящее время в городе установлено более 300 камер.

А. Билотайте также сообщила, что для борьбы с проблемой употребления и распространения наркотиков в учебных заведениях планируется осуществить пилотный проект.

Agnė Bilotaitė Foto: ELTA / Dainius Labutis

"Мы договорились о пилотной модели в Вильнюсе. Мы будем согласовывать детали того, как это должно выглядеть, но мы договорились, что у нас могла бы быть такая пилотная модель, которая позволила бы использовать соответствующие меры для решения этих проблем в Вильнюсе, а позже мы могли бы оценить эффективность этих мер", - сказала А. Билотайте.

Мэр уверяет, что Шешкине уделяется повышенное внимание

Принимавший участие во встрече мэр столицы В. Бенкунскас поддержал министра внутренних дел, отметив, что криминогенная ситуация в Вильнюсе не является уникальной в стране.

"Вильнюс ничем не выделяется, и эти тенденции, безусловно, не являются чем-то особенным. Конечно, нужно работать и стараться предотвращать нарастание новых угроз", - отметил В. Бенкунскас.

Valdas Benkunskas Foto: ELTA / Dainius Labutis

Правда, по его словам, в столице предполагается провести определенные специальные меры по профилактике правонарушений. Одной из них, по словам мэра, является более интенсивная работа правоохранительных органов в условиях ночной жизни Вильнюса.

Говоря о расширении сети видеокамер в Вильнюсе, мэр отметил, что в настоящее время дополнительно закупаются 80 камер, и, по словам В. Бенкунскаса, их количество будет увеличиваться.

Foto: Vilniaus aps. VPK

Мэр Вильнюса на вопрос о ситуации в микрорайоне Шешкине, где в последнее время фиксируется увеличившееся количество сообщений жителей о возможном распространении и употреблении наркотиков, заверил, что сотрудники полиции уделяют этому месту повышенное внимание.

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