Велосипедисты не обращают внимания на запреты: ездят в Вильнюсе там, где движение запрещено

1 июня 2023 г. в Вильнюсе вступили в силу новые ограничения для велосипедистов и водителей самокатов. Муниципалитет запретил ездит на этих транспортных средствах по трем улицам города. Первая неделя показала, что привычки велосипедистов не изменились. Муниципалитет города сообщил, когда начнутся проверки и когда будут штрафовать нарушителей, пишет madeinvilnius.lt.

О введении ограничений муниципалитет сообщил в конце мая, а вступили они с начала июня. Естественно, что не все успели перестроиться и не все даже знают о новом порядке. Поэтому муниципалитет не спешит с наказаниями.

"Запрет на движение велосипедов и электрических самокатов на ул. Вильняюс, Пилес и Савичаус вступил в силу с 1 июня, поэтому рано говорить, оправдал ли он себя. Этот Сначала мы должны информировать велосипедистов и водителей самокатов", – сказал пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

На этих улицах установлены запрещающие движение знаки.

"Компании, предоставляющие услугу аренды электросамокатов, внесли изменения в систему, поэтому их самокаты по этим улицам ездить не могут. Контроль и наказание велосипедистов и владельцев частных электросамокатов - это крайняя мера, ее муниципалитет будет использовать, если привычки жителей не изменятся", – прибавил он.

Кроме того, в Старом городе, в части Науяместиса и Шнипишкес летом планируют оборудовать специальные места для парковки электросамокатов.

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