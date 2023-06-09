Глава МВД: мы обсудим, что целесообразнее для Литвы - принять 158 мигрантов или заплатить около 3 млн евро

Министр внутренних дел Агне Билотайте утверждает, что после того, как Совет Европейского союза (ЕС) предварительно согласовал новую миграционную политику и предусмотрел обязательное участие в механизме солидарности, все еще необходимо рассмотреть вопрос о том, целесообразнее ли государству принять и разместить 158 мигрантов или выплатить около 3 млн. евро.

"Принято решение, которое позволяет государству-члену выбирать. В этом случае у Литвы есть выбор: принять 158 человек или заплатить около 3 млн. евро. Видимо, это решение еще нужно обдумать и принять решение", - сказала А. Билотайте на пресс-конференции, состоявшейся в пятницу в Министерстве внутренних дел.

Министр подчеркивает, что Литва сможет выбрать наиболее подходящее для себя решение.

"Столкнувшись с этим инструментализированным миграционным кризисом, у нас действительно есть инфраструктура, мы готовы. Также в Сейме рассматривается новый законопроект об Агентстве по размещению мигрантов, будет отдельное учреждение, которое будет отвечать за все процедуры, размещение и бытовые вопросы. Также есть подготовка к различным сценариям, которые могут возникнуть в будущем", - подчеркнула министр.

Как сообщает МВД, новая миграционная политика ЕС предусматривает, что вклад страны – определенное количество переселенных беженцев или денежная сумма – будет рассчитываться для каждого государства-члена ЕС исходя из численности населения и ВВП. Согласно текущим минимальным цифрам, это составит 30 тыс. переселенцев и 600 млн. евро финансовой поддержки в год. В случае Литвы это будет 158 человек или 3,18 млн. евро в год.

При голосовании по общему подходу совета Литва, Словакия, Болгария и Мальта воздержались, а Польша и Венгрия проголосовали против.

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