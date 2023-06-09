Община евреев Литвы призывает убрать памятник убийце евреев Крикштапонису в Укмерге

Председатель Общины евреев Литвы (литваков), адвокат Фаина Куклянски побывала в Укмерге, где высказала пожелание общины - убрать памятник убийце евреев Крикштапонису.

Куклянски и председатель Укмергской общины евреев Артурас Тайцас встретились с мэром Укмерге Дарюсом Варнасом.

До 1941 года в Укмерге жила многочисленная еврейская община. К сожалению, во время II мировой войны нацисты и их местные пособники закрыли евреев в гетто, а потом уничтожили их.

"Я приехала, чтобы предложить тесное сотрудничество – мы хотим принимать участие в городских праздниках, пригласить Укмерге к участию в международных проектах вместе с нашей общиной. Это сделает город заметнее в Европе, он сможет представить свое наследие", – сказала Куклянски.

Однако самый важный вопрос, с которым она приезжала в город – памятник партизану Юозасу Крикштапонису, который был одним из инициаторов уничтожения евреев в Беларуси. Из-за этого памятника правительство обратилось к руководству Укмергского района еще в 2021 году, но вопрос не был решен.

"Мы искренне верили, что новый мэр иначе отнесется к наследию, полученному от своего предшественника и у него будет решимость для устранения памятника Крикштапонису из центра города. Но во время встречи мы поняли, что в ближайшее время этот вопрос не будет решен", – сожалела Куклянски.

По ее словам, действия Крикштапониса, преступные, это доказывают справки Литовского центра сопротивления и геноцида жителей. Это документы, выданные госучреждениями, являются юридическими доказательствами факта, поэтому сомнений в действиях Крикштапониса быть не может.

Juozas Krikstaponis

Если кто-то хочет оспорить эти документы - может обращаться в суд и попытаться реабилитировать его. Пока этого не сделали, почитать этого человека - аморально.

Объяснения, что Крикштапонис в лесах воевал против оккупантов, не искупают его действия в отношении евреев, его никто не заставлял их убивать.

"Если литовское общество считает, что человек, расстреливавший людей, достоин памятника, предлагаю вспомнить других убийц и тоже почтить их память", – сказала Куклянски.

Еще один важный вопрос, который привел Куклянски в Укмерге – место убийства евреев в Пивонии и кладбище там же. Памятник находится в запущенном состоянии, он испорчен вандалами, исписан буквами Z. Вокруг валяется мусор, а по могилам ездят на квадроциклах.

"Трудно поверить в то, что полиция, располагающая современными средствами для расследования преступлений, не может выявить владельцев квадроциклов, которые там ездят, ведь такой техники немного, можно их найти по узору на шинах. Можно выяснить многое и по местоположению телефонов их владельцев. Способ есть и не один, возникает вопрос, не намеренно ли так поступают", – заметила Куклянски.

В Пивонии были убиты 11 граждан Литвы еврейской национальности.

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