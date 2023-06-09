Власти ЕС обсуждают возможность предоставления убежища россиянам, бежавшим от мобилизации

Европейское агентство по предоставлению убежища (EUAA) обсуждает с представителями государств-членов ЕС и Еврокомиссии документ, в котором будут содержаться указания по рассмотрению заявок о предоставлении международной защиты гражданам РФ, в том числе покинувшим страну из-за начала мобилизации. Об этом финскому изданию Yle рассказал представитель агентства.

Сейчас избегание военной повинности или мобилизации само по себе не считается основанием для предоставления международной защиты в Финляндии и других странах Европы, однако эти правила могут быть изменены на уровне ЕС.

"Мы не можем комментировать содержание такого потенциального руководства или указывать, когда оно может быть опубликовано", — заявил пресс-секретарь EUAA Анис Кассар. Он также отметил, что международную защиту предоставляют после рассмотрения индивидуальных заявок и правила не могут сделать особенными для обладателей того или иного гражданства.

Кассар также напомнил, что в прошлом году EUAA составило специальный информационный бюллетень о военной службе в РФ, хотя в нем не содержались рекомендации о том, что делать с бежавшими от мобилизации россиянами.

По данным финской миграционной службы Migri, более 1000 граждан РФ, приехавших в страну после объявления "частичной" мобилизации на родине, запросили убежище в Финляндии. Решение о предоставлении им соответствующего статуса до сих пор не принято — для этого необходимо, чтобы соответствующие инструкции составило EUAA.

Власти Финляндии, в отличии от правительств стран Балтии и Польши, объявили о закрытии сухопутной границы с Россией для обладателей туристических шенгенских виз уже после объявления в РФ "частичной" мобилизации 21 сентября прошлого года.

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