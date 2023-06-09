Клайпедчанин повредил мобильный радар, штраф 41 000 евро

Суд 9 июня принял решение в деле 23-летнего клайпедчанина, который был признан виновным в деле о нарушении общественного порядка. За порчу чужого имущества ему придется заплатить 41 000 евро.

Согласно материалам дела, в июле прошлого года на ул. Паюрё, в Клайпеде, водитель BMW превысил допустимую скорость и это зафиксировал стоявший у обочины мобильный радар.

Вспышка радара разозлила водителя BMW. Он остановился, вышел из машины и пнул радар ногой. Все это видел сидевший неподалеку в машине полицейский, инцидент был снят и на камеру. Было начато расследование, оценивался ущерб.

Ущерб оценили в 40 998 евро. Прокурор Кристина Блинстурбене просила суд назначить подозреваемому арест. Суд услышал прокурора и приговорил осужденного к 58 суткам ареста. Ему также придется возместить нанесенный ущерб.

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