В Лаздийском районе на деревьях поселились горностаевые моли

"Что это такое?", – спрашивала в группе на фейсбуке "Что можно увидеть в Литве?" Аруна и поделилась фотографиями из Лаздийского района. На снимках - деревца в паутине.

"Эти паутины полны гусениц, картина неприятная", – прокомментировала одна женщина.

Другие писали, что в жаркое время такое можно увидеть на взморье.

Šermuonėlinių kandžių užpulti medeliai Foto: Facebook

Delfi обратился за комментарием к натуралисту Дейвидасу Макавичюсу. Он сказал, что на деревьях поселились горностаевые моли.

"Да, это горностаевые моли. Возможно, горностаевая черемуховая моль. Она не наносит вреда деревьям, деревья выживают", – сказал он.

Šermuonėlinių kandžių užpulti medeliai Foto: Facebook

Взрослые горностаевые моли обычно белые с темными точками или блестками. Гусеницы желтоватого цвета, тоже с черными точками. Горностаевые моли обычно поселяются на деревьях, но могут нанести вред и другим растениям. В зависимости от того, на каких деревьях они поселяются есть: горностаевая черёмуховая моль, яблонная моль, плодовая горностаевая моль.

Чем теплее и суше погода, тем больше этих насекомых появляется.

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