Центр регистров: в этом году на рынке недвижимости зарегистрировано на 16% меньше сделок

Каждый год с приближением лета и потеплением рынок сделок с недвижимостью традиционно активизируется. Однако за первые пять месяцев текущего года сделок купли-продажи недвижимости было заключено на 16 проц. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Поэтому, по оценке Центра регистров, такие объемы сделок как минимум пока не напоминают оживление рынка недвижимости.

"Весна обычно является периодом, когда рынок недвижимости в стране постепенно оживает, регистрируется все больше договоров купли-продажи. Однако в этом году, в отличие от вида за окном, рынок недвижимости не демонстрирует признаков оживления. Хотя общий результат в мае лучше, чем в апреле, цифры не такие, как мы привыкли видеть", - сказал аналитик данных Центра регистров Паулюс Рудзкис.

По данным Центра регистров, за первые пять месяцев этого года в Литве было зарегистрировано 45,8 тыс. продаж объектов недвижимости, что на 16 проц. меньше, чем в январе-мае прошлого года, когда было зарегистрировано 54,2 тыс. продаж объектов недвижимости. Только в мае зарегистрировано 10,2 тыс. объектов недвижимости, что на 8 проц. меньше, чем в мае прошлого года (11,1 тыс.), но на 3 проц. больше, чем в апреле этого года (9,9 тыс.).

В этом году по стране было зарегистрировано 12,7 тыс. продаж квартир – на 10 проц. меньше, чем год назад, когда за первые пять месяцев было зарегистрировано 14,2 тыс. продаж квартир. Только в мае текущего года зарегистрировано 2,6 тыс. сделок с квартирами, что на 11 проц. меньше, чем в мае 2022 года, и на 9 проц. меньше, чем в апреле этого года.

В Вильнюсе в этом году было зарегистрировано 4,5 тыс. продаж квартир, что на 14 проц. меньше, чем год назад, в Каунасе – почти 1,9 тысячи (на 4 проц. больше), в Клайпеде – 1,1 тыс. (на 6 проц. меньше).

За первые пять месяцев этого года в Литве также было зарегистрировано 4,1 тыс. продаж индивидуальных жилых домов – на 24 проц. меньше, чем в январе-мае прошлого года, когда было зарегистрировано 5,4 тыс. продаж домов. Только в мае этого года было зарегистрировано почти 900 продаж домов, что на 16 проц. меньше, чем в мае прошлого года, но на 7 проц. больше, чем в апреле этого года.

В этом году по стране также зарегистрировано 21,9 тыс. смен собственников земельных участков – на 18 проц. меньше, чем в январе-мае 2022 года, когда было зарегистрировано 26,5 тыс. сделок с земельными участками. Только в мае было зарегистрировано 5 тыс. сделок с земельными участками, что на 7 проц. меньше, чем в мае прошлого года, но на 6 проц. больше, чем в апреле этого года.

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