СМИ: с 1 июля магазины намерены взимать от 1 до 5 центов за одноразовые пластиковые пакеты

В целях сокращения использования пластика с 1 июля ультратонкие пластиковые пакеты в торговых центрах больше не будут бесплатными. Некоторые торговцы считают, что их цена может достигать от 1 до 5 центов, сообщает LRT.lt.

Как сообщает портал, при покупке яблок, картофеля, огурцов или другой развесной продукции придется доплатить за простой прозрачный полиэтиленовый пакет. До сих пор клиенты могли брать их бесплатно.

Исключение будет действовать только для очень легких пластиковых пакетов, в которые будут упаковываться свежее мясо и продукты из него, а также свежая рыба и продукты из нее.

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