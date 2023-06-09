В выходные в Литве будет немного прохладнее, но практически без осадков

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Fantastiškas oras Palangoje per Gintarinį savaitgalį Foto: Aldas Ten / F360.LT

В пятницу днем погоду в Литве обусловит зона высокого давления. Ожидается переменная облачность. Больше облаков будет на юге страны, на севере облачность будет ниже.