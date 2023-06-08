В Литве зафиксированы сбои в навигационных сигналах GPS, подозревают Россию

Представитель государственной компании "Воздушная навигация" Ремигиюс Малинаускас сказал, что в конце мая и в начале июня Россия, возможно, блокировала навигационные сигналы GPS, которыми в Литве пользуются гражданские самолеты. Однако, по его словам, эти сбои на полеты не повлияли.

"30-31 мая и 4 июня несколько самолетов, летевших в воздушном пространстве Литвы над центральной частью на высоте 5-10 км, сообщили о нестабильной или плохой работе навигационной системы GPS. Наземные системы GPS, которые мы используем, никаких аномалий не фиксировали, поэтому самолеты продолжали свой путь", – сказал LRT Малинаускас.

Агентство Bloomberg отмечает, что источником сбоев могут быть блокаторы, находящиеся на территории России, их начали использовать после налетов беспилотников на территории России. Эстонское агенство защиты потребителей сообщает, что помехи идут си стороны России, из Ленинградской области.

"Помехи в работе сигналов GPS - один из возможных способов защиты важных объектов в РФ. В таких случаях блокировка сигналов может ощущаться на соседних территориях", – цитируют Bloomberg.

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