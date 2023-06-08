НЦОЗ: за 5 месяцев текущего года в Вильнюсе выявлено столько же случаев легионеллеза, как и за весь предыдущий год

По данным Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), за пять месяцев текущего года в Вильнюсе было выявлено столько же случаев легионеллеза – острого инфекционного респираторного заболевания, вызываемого бактериями, – как и за весь предыдущий год.

Оценив ситуацию, специалисты НЦОЗ обратились к действующим в Вильнюсе компаниям-администраторам многоквартирных домов с просьбой обратить внимание на основные профилактические меры, в том числе рекомендацию по мере необходимости проводить термическую дезинфекцию, так называемый термоудар, говорится в пресс-релизе.

По словам директора НЦОЗ Вайдотаса Груодиса, после оценки результатов эпидемиологических исследований было принято решение о применении таких мер в целях профилактики.

"Наши специалисты следят и анализируют ситуацию. Особых угроз на данный момент мы не наблюдаем, фиксируются единичные случаи, тем не менее общая цифра вызывает определенную тревогу. Для предотвращения потенциальных угроз мы напомнили администраторам, ответственным за поддержание нужной температуры в кранах потребителей, о необходимости обеспечить надлежащую профилактику, ответственно относиться к применению термической дезинфекции в администрируемых ими зданиях, а в случае необходимости – проводить ее", — говорит В. Груодис.

По словам директора Вильнюсского департамента НЦОЗ, эпидемиолога Роланды Лингене, для обеспечения надлежащей профилактики легионеллеза температура воды в системе горячего водоснабжения здания должна быть в пределах 50-60 градусов.

"С учетом того, что основным источником заражения являются мелкие капли воды, мы должны быть уверены, что заведующие системами горячего водоснабжения соблюдают требования гигиенической нормы и постоянно поддерживают в системах требуемую температуру, которая должна быть не менее 50 градусов. Это означает, что жители должны быть начеку и, заметив возможные несоответствия, немедленно обращаться к администратору дома", — подчеркивает в пресс-релизе Р. Лингене.

НЦОЗ напоминает, что в таком случае, при проведении теплоудара, важно, чтобы жильцы сотрудничали и выполняли требуемые действия – после термической дезинфекции следует открыть все краны горячей воды в квартире и оставить не менее чем на 5 минут. Также жильцы должны позволить администраторам измерить температуру горячей воды в трех квартирах и взаимодействовать друг с другом, следя за тем, чтобы замеры действительно производились.

Эпидемиологи НЦОЗ напоминают, что инкубационный период заболевания, вызванного легионеллой, составляет от 2 до 10 дней. Симптомы заболевания схожи с гриппом. Повышается температура (40°С), больному становится холодно, возможны понос, рвота, нарушение сознания и потеря ориентации.

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