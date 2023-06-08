Глава МВД: после постановления КС о мигрантах сразу же началось снятие ограничений на передвижение

Министр внутренних дел Агне Билотайте сообщила, что процессы снятия ограничений на передвижение мигрантов начались в среду после того, как Конституционный суд (КС) огласил решение. Министр подчеркивает, что только 17 из 153 нелегальных мигрантов, находящихся в настоящее время в Литве, подпадают под ограничения на передвижение. А. Билотайте сообщила, что в четверг было решено создать рабочую группу, которая подготовит решения об изменении положений Закона о правовом статусе иностранцев, противоречащих Конституции.

"Уже вчера наши учреждения, то есть Служба охраны государственной границы, совместно с Департаментом миграции начали процессы, чтобы ограничение на передвижение больше не применялось", - в четверг в Сейме журналистам сказала А. Билотайте.

"Реагируя на решение Конституционного суда, мы оценили, сколько таких лиц в настоящее время находится в местах размещения, как в ведомстве нашего министерства, так и при Министерстве социальной защиты и труда. Всего у нас сегодня 153 человека, но только 17 из них подпадают под такие ограничения на передвижение", - добавила министр внутренних дел.

Она подчеркнула, что в четверг утром встречалась с юристами министерства и представителями Службы охраны государственной границы и Департамента миграции. По словам А. Билотайте, было решено создать рабочую группу, которая подготовит проекты поправок к положениям, противоречащим Конституции, и представит их в Сейм.

По словам министра, при недействительности положений Закона о правовом статусе иностранцев, будет применяться статья 5, которая разрешает применение 28-дневной пограничной процедуры. А. Билотайте пояснила, что к нелегальным мигрантам можно будет применять ограничения на передвижение до тех пор, пока не будет принято решение – впускать или не впускать на территорию страны.

ELTA напоминает, что в среду КС постановил, что задержание и принудительное размещение в центрах регистрации мигрантов, незаконно пересекших границу страны, противоречит Конституции.

Такое решение КС принял после рассмотрения жалобы мигранта, прибывшего в Литву из Ирака. Он обратился в КС с просьбой дать оценку положениям Закона о правовом статусе иностранцев.

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