Вильнюсский муниципалитет обещает расширить стоянки около многоквартирных домов

Жителям крупных городов Литвы непросто решить проблему парковки около дома. Особенно это касается жителей столичных микрорайонов. Власти столицы обещают увеличить число парковочных мест. Однако застройщики видят в этом проблему. Что мешает расширению парковочных зон в столице? Рассказывает LNK.

Жители жалуются на сложившееся положение.

"Везде плохо – и около дома, и около работы, и около магазина".

"По вечерам мест нет. Во двор не поставишь, все занято".

Представители компании "услуги сообщения" отмечают, что Вильнюсу надо учиться у других крупных городов, например, Парижа или Берлина, где машина есть только в каждой второй семье, а в Вильнюсе без машины сложно.

"В центре города, где сам центр, количество мест парковки ограничено как для бизнеса, так и для жителей, это 1,25 автомобиля на одну семью, а дальше от центра - 1,5 автомобиля на семью", – сказал представитель "Услуг сообщения" Марюс Пакенас.

Проблем с парковкой нет лишь у жителей собственных домов или у тех, у кого есть гараж.

"Мы живем в многоквартирном доме, но у нас есть гараж, поэтому у нас нет проблем с парковкой, но соседям нелегко", – сказала одна жительница Вильнюса.

Инженеры считают, что еще не все потеряно, есть способы расширения парковок.

"На улицах есть возможность найти места для парковки, такие пространства естественным образом формируются, например, одну полосу заставляют, но пространство есть. Еще один вариант - объединяться с соседями и договариваться", – сказал главный инженер Вильнюса Антон Никитин.

Однако часть ответственности лежит и на плечах застройщиков.

"Сейчас действуют нормы, т.е. количество парковочных мест по закону. Чаще всего - это одно место на одну квартиру, часто этого достаточно", – сказал Никитин.

"В Старом городе - 1 место на 4 квартиры, в Науяместисе – 1 место на 2 квартиры или 3 места на 4 квартиры и т.д. На окраинах - 1 квартира - 1 место", – сказал президент Литовской ассоциации развития недвижимости Миндаугас Статулявичюс.

Застройщики видят выход из положения. Они говорят, что в микрорайонах можно строить несколько больших стоянок или сотрудничать с торговыми центрами, офисами и после рабочего времени выкупить их стоянки для жителей. Но пока этого делать не планируют. Для этого нужно сотрудничество, а его не хватает.

"Если придет бизнес и скажет, "хорошо, мы хотим построить многоэтажную стоянку", где взять землю? Земля в большинстве мест - государственная, государство не объявляет аукционы, ее не продает, сначала ее должны вернуть владельцам, это немалая проблема", – сказал Статулявичюс.

В Вильнюсе стоянка дорожает, на данный момент Вильнюсский муниципалитет ввел плату за парковку и в некоторых микрорайонах.

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