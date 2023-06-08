Цель Pink Soup Fest - представить горожанам и гостям столицы гастрономическое наследие и его уникальность. Шеф-повара разных кафе и ресторанов будут экспериментировать и предложат клиентам разные версии этого летнего блюда.
"Холодный борщ - это одно из самых любимых блюд в Литве, поэтому он заслуживает посвященного ему праздника в Вильнюсе", – сказала глава агенства Go Vilnius Инга Романовскене.
Один из партнеров фестиваля – компания Darnu Group, которой принадлежит рынок Paupio turgus. На этом рынке посетители не только отведают разные вариации холодного борща и другие блюда розового цвета, но и смогут увидеть розовый фонтан.
Холодный борщ любили не только вельможи, но и простые жители. Впервые в исторических источниках он упоминается в XVI в. Предполагают, что его ели и вельможи Республики Обоих Народов.
Ресторан столичной гостиницы Grand Hotel Kempinski Vilnius Telegrafas предложит своим посетителям холодный борщ с золотом.
Шеф-повара ресторанов Aštriai aštru и Halės mėsainis предложат своим клиентам острый вариант холодного борща.
Около Белого моста все желающие смогут бесплатно получить холодный борщ, приготовленный студентами Жирмунайского профтехучилища. Всего раздадут 500 порций.
В ресторане Veranda холодный борщ подадут с молодой картошкой, приготовленной по особому рецепту.
Во время фестиваля ждет немало развлечений. Приходите к бастиону или в Парк прудов около рынка Тимо. Здесь вы найдете горку, ведущую в блюдо с холодным борщом, состояться выборы самого красивого розового костюма, будет открыта зона с батутами.
Вечером состоится концерт Ляонаса Сомоваса.
Программу фестиваля найдете здесь.
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