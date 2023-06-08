В субботу в Вильнюсе состоится Фестиваль холодного борща

Начало лета Вильнюс встретит цветами холодного борща. 10 июня в столице состоится фестиваль этого традиционного супа. В этот день вильнюсцев и гостей столицы ждут 100 разных видов деятельности, разные состязания. Мероприятия будут проходить целый день, а 30 кафе и ресторанов предложат различные варианты холодного борща. Организаторы фестиваля Pink Soup Fest (Фестиваля холодного борща) надеются, что фестиваль станет ежегодным и будет привлекать гостей из-за границы.

Цель Pink Soup Fest - представить горожанам и гостям столицы гастрономическое наследие и его уникальность. Шеф-повара разных кафе и ресторанов будут экспериментировать и предложат клиентам разные версии этого летнего блюда.

"Холодный борщ - это одно из самых любимых блюд в Литве, поэтому он заслуживает посвященного ему праздника в Вильнюсе", – сказала глава агенства Go Vilnius Инга Романовскене.

Один из партнеров фестиваля – компания Darnu Group, которой принадлежит рынок Paupio turgus. На этом рынке посетители не только отведают разные вариации холодного борща и другие блюда розового цвета, но и смогут увидеть розовый фонтан.

Холодный борщ любили не только вельможи, но и простые жители. Впервые в исторических источниках он упоминается в XVI в. Предполагают, что его ели и вельможи Республики Обоих Народов.

Ресторан столичной гостиницы Grand Hotel Kempinski Vilnius Telegrafas предложит своим посетителям холодный борщ с золотом.

Шеф-повара ресторанов Aštriai aštru и Halės mėsainis предложат своим клиентам острый вариант холодного борща.

Около Белого моста все желающие смогут бесплатно получить холодный борщ, приготовленный студентами Жирмунайского профтехучилища. Всего раздадут 500 порций.

В ресторане Veranda холодный борщ подадут с молодой картошкой, приготовленной по особому рецепту.

Во время фестиваля ждет немало развлечений. Приходите к бастиону или в Парк прудов около рынка Тимо. Здесь вы найдете горку, ведущую в блюдо с холодным борщом, состояться выборы самого красивого розового костюма, будет открыта зона с батутами.

Вечером состоится концерт Ляонаса Сомоваса.

Программу фестиваля найдете здесь.

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