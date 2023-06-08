Коронавирус в Литве: 45 новых случаев, летальные исходы не зафиксированы

За прошлые сутки в Литве выявлено 45 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 7 человек, летальные случаи не зафиксированы, сообщило Государственное агентство данных.

Сейчас болеют 971 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 687 человек.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 320 819. За прошлые сутки госпитализировано 5 пациентов. В больницах занято 47 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 3 пациента.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 22,5. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 40.

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